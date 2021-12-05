В результате извержения вулкана на острове Ява в Индонезии погибли ещё 12 человек

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5 декабря 2021, 09:58 Источник: ТАСС

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В Индонезии число погибших в результате извержения вулкана Семеру на острове Ява увеличилось до 13. Заместитель главы правительства округа Лумаджанг Инда Ампервати в воскресенье сообщил, что сегодня были обнаружены тела ещё 12 погибших

В субботу сообщалось об одном погибшем и десятках пострадавших людей. Пострадавшие госпитализированы с ожогами, полученными в результате выброса горящей лавы. По словам чиновника, спасатели продолжают поисковую операцию.

По данным портала Detik, система раннего оповещения не сработала, поэтому многие жители не успели покинуть свои дома. В итоге жилища оказались полностью засыпаны песком, грязью, пеплом.

Усиление активности вулкана Семеру на острове Ява было зарегистрировано в субботу примерно в 15:20 по местному времени (11:20 мск).

Вулкан Семеру является самой высокой вершиной на острове Ява. До этого извержение произошло в январе 2021 года. Тогда никто из местных жителей не пострадал.

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