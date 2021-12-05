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Нутрициолог Евгения Дегтянникова назвала продукты для повышения уровня гемоглобина в крови

, 07:59 Источник: РИА Новости

Нутрициолог Евгения Дегтянникова назвала продукты для повышения уровня гемоглобина в крови
фото: pixabay.com

Нутрициолог Евгения Дегтянникова назвала несколько продуктов, способных повысить уровень гемоглобина в крови. Специалист посоветовала людям с низким гемоглобином включить в свой рацион красное мясо (говядина, баранина) и субпродукты, и продукты, содержащие витамин С.

Нутрициолог объяснила, что если человек чувствует усталость, тяжело просыпается по утрам, у него выпадают волосы, ломаются ногти, возможно это последствия дефицита железа, низкого гемоглобина.

Также у людей с такой кровью могут возникнуть проблемы с щитовидной железой, женской репродуктивной системой, нарушением работы печени и детоксикации.

 

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