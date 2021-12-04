Вакцинация от COVID-19 детей младше пяти лет может начаться в Италии в 2022 году

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4 декабря 2021, 21:09 Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

В Италии в первой половине 2022 года могут начать прививать от коронавирусной инфекции COVID-19 детей младше пяти лет. Президент Итальянского агентства по лекарствам (Aifa) Джорджо Палу в субботу в эфире телеканала Sky tg24 рассказал журналистам, что американские фармацевтические компании Moderna и Pfizer уже проводят эксперименты с вакцинацией малышей.

По его мнению, вакцинировать детей до пять лет могут начать через нескольких месяцев.

В Италии 16 декабря начнут прививать от коронавируса детей от пяти до 11 лет препаратом американской компании Pfizer, разработанным совместно с компанией BioNTech. Вакцина будет вводиться с интервалом в три недели. Детская доза составляет треть взрослой.

25 ноября Aifa рекомендовало прививать детей от коронавируса на основании решения Европейского агентства лекарственных средств. В Италии полностью иммунизировано почти 85% населения старше 12 лет. Власти надеются достигнуть уровня 90% уже в ближайшие дни, до конца года.

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