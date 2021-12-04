Митрополит Иларион: антипрививочная кампания в России координируется из-за рубежа

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4 декабря 2021, 18:50 Источник: РИА Новости

Храм, Zamir Usmanov/globallook.com

Кампания против вакцинации и QR-кодов координируется из-за рубежа, а россияне невольно становятся орудием в руках враждебных сил. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 24» представитель Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

«За пределами нашего отечества есть такие силы, которые заинтересованы в том, чтобы мы все постепенно повымирали и нашу землю можно было забрать. ...Я глубоко убежден в том, что и вирус к нам попал не случайно, и вот эта активная кампания против вакцинации, против QR-кодов, против любых мер по защите нашего населения, которая ведется на просторах интернета и в Telegram-каналах, тоже режиссируется из-за рубежа. К сожалению, многие наши граждане, может быть, сами того не осознавая, становятся орудием в руках этих сил», - заявил митрополит.

Ранее секретарь Красноярской епархии, наместник красноярского Успенского мужского монастыря игумен Иннокентий призвал людей вакцинироваться от коронавируса, но не осуждать тех, кто не готов делать прививку. Он считает, что цель пандемии - заставить человечество задуматься об их образе жизни, «отрезвить ум христианина, чтобы он понял, куда стремиться».

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