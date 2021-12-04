Дмитрий Медведев отметит своё переизбрание на пост председателя «Единой России» в семье
4 декабря 2021, 18:01
Дмитрий Медведев отметит своё переизбрание на пост председателя партии «Единая Россия» с семьёй.
В Москве в субботу прошёл заключительный этап XX съезда партии «Единая Россия».
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев избран председателем «Единой России» на новый пятилетний срок. За переизбрание Медведева единогласно проголосовали делегаты съезда.
Голосование проходило в открытом формате. Медведев занимает пост главы партии с 2012 года.
Журналисты после мероприятия задали вопрос Дмитрию Анатольевичу, будет ли он отмечать это событие. Медведев ответил, что его переизбрание отметит с семьёй, попьют чай с родными людьми.
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