Медведев вручил членские билеты «Единой России» руководству ДНР и ЛНР

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4 декабря 2021, 15:55 Источник: "Единая Россия"

Дмитрий Медведев, фото с сайта "Единой России"

На съезде «Единой России», который прошел 4 декабря в Москве, председатель партии Дмитрий Медведев вручил членские билеты главам самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР Денису Пушилину и Леониду Пасечнику. Об этом сообщает сайт партии.

Кроме того, партбилеты вручены главам нескольких российских регионов и депутатам Госдумы, в том числе Денису Майданову, Марии Бутиной, Андрею Гурулеву, Татьяне Дьяконовой, Леониду Ивлеву, Максиму Топилину, а также и.о. председателя Координационного совета «Молодой гвардии Единой России» Антону Демидову.

Во время вручения Дмитрий Медведев подчеркнул, что членство в "Единой России" руководителей и депутатов повышает эффективность их работы и "укрепляет политический союз государственной власти с партией".

Известный музыкант и депутат Госдумы Денис Майданов заявил, что вступление в «Единую Россию» — большая честь для него.

«Я в своей жизни неоднократно получал награды и звания. Партийный билет – это большая честь и возможность работать в настоящей, крепкой и серьезной команде единомышленников и соратников. У нас с вами есть опыт, знания, сила духовная и политическая. И самое главное – у нас есть огромное желание ежедневно работать на благо нашей страны и каждого ее жителя», - сказал он.

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