Депутат Госдумы Дмитрий Хубезов: выдавать QR-коды по уровню антител пока не планируется

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4 декабря 2021, 14:08 Источник: Интерфакс

Дмитрий Хубезов и представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович, фото: ВКонтакте

Дмитрий Хубезов, председатель комитета Госдумы по охране здоровья, сообщил, что в рамках внесенных законопроектов пока не планируется выдавать гражданам сертификаты о QR-кодах по уровню антител.

По словам парламентария, разговоры о том, что QR-коды могли бы выдаваться людям с наличием антител, "ведутся, но решения нет".

Дмитрий Хубезов в интервью "Интерфаксу" добавил, что такого в мире нигде нет. "... нет чётко установленного уровня антител, который будет свидетельствовать о том, что человек гарантированно не заболеет, или не заболеет тяжело. И нет подтверждающих соответствующих исследований", - пояснил Хубезов, по образованию врач и юрист.

В ноябре правительство внесло в Госдуму два законопроекта о введении системы QR-кодов в России в общественных местах, а также на воздушном и железнодорожном транспорте.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на днях сообщила, что научное исследование, которое определит защитный уровень антител к COVID-19, завершится в ближайшие дни.

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