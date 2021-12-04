Демису Карибидису исполнилось 39 лет: творческий путь юмориста и актера

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4 декабря 2021, 13:05 Наталья Полянская

Фото: twitter.com

Российский шоумен, юморист, актёр, сценарист и продюсер, а также бывший участник КВН и резидент «Comedy Club» Демис Карибидис сегодня отмечает свой день рождения. Ему исполняется 39 лет.

Настоящее имя артиста - Демьян Иванович Карибов. Демис родился 4 декабря 1982 года в Тбилиси. Он имеет греческие корни. В детстве мальчик плохо говорил на русском языке, но хорошо на греческом, а также знал понтийский язык. Вскоре семья переехала в Геленджик, там Демису было очень сложно учиться, из-за незнания языка. После окончания школы Карибидис поступил в Сочинский государственный университет туризма и курортного дела.

Во время учебы в университете Демис попал в команду КВН «Руссо туристо». А в 2004 году стал членом сразу двух команд - «Краснодарский проспект» и «БАК».

После КВН Демис Карибидис стал резидентом юмористической программы «Comedy Club». Кроме того, он принимал участие в съёмках многих проектов телеканала «ТНТ», таких как: «Comedy Woman», «Наша Russia», «Импровизация», «Двое на миллион», «Студия СОЮЗ» и «Где логика?».

Также Демис развивает и свою актерскую карьеру. Дебютом актера стал телесериал «Универ. Новая общага». В 2014 году сыграл роль Сержика в телесериале «Море. Горы. Керамзит». После чего появился в сериале «Гусар».

А уже в этом году Карибидис сыграл главную роль хозяина гестхауса в телесериале «Отпуск».

С 2014 года Демис женат на Пелагее Карибовой. У пары есть четверо детей.

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