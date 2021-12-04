В России сегодня отмечается день информатики

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4 декабря 2021, 12:57 Наталья Полянская

Фото: pixabay.com

В России дата 4 декабря для празднования дня информатики выбрана неслучайно. Еще в конце 40-х годов двадцатого века, заинтересовавшись появившимися публикациями о цифровых вычислительных машинах, член-корреспондент АН СССР по Отделению технических наук И.С. Брук становится активным участником научного семинара, обсуждавшего вопросы автоматизации вычислительной техники.

Именно этот день в 1948 году Государственный комитет Совета министров СССР по внедрению передовой техники в народное хозяйство зарегистрировал под номером «10 475» изобретение И. С. Брука и Б. И. Рамеева — цифровую электронную вычислительную машину. Это первый официально зарегистрированный документ, который касается развития вычислительной техники в нашей стране.

В настоящее время развитие информационно-вычислительных средств в России и по всему миру идет быстрыми темпами. Поэтому информационные технологии находят большое применение в различных областях жизни: образовании, медицине, науке, промышленности, управлении, торговле, быту. А информатика, представляющая собой и науку, область прикладных исследований и учебную дисциплину, играет огромную роль в развитии всего общества.

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