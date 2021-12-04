История «airBaltic» может стать крупнейшей аферой в жизни Латвии

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4 декабря 2021, 11:30 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Сколько помню латвийскую авиакомпанию «AirBaltic», то вокруг нее «вились» всегда проблемы, скандалы, коррупционные «действия», судебные дела и жажда наживы. Но, давайте повернем время назад, и посмотрим, что происходило в латвийской национальной компании.

Что происходит сейчас (2021 году) в латвийской национальной авиакомпании?

2021 год airBaltic продолжает нести убытки в размере 10 миллионов евро в месяц! Убытки за первое полугодие составили 61,5 миллиона евро, собственный капитал на 31 декабря 2020 года составлял 14, 6 миллионов евро, а выделенное финансирование – 90 миллионов. Понятно, что деньги в «верхушках» авиакомпании улетают со скоростью света, а это значит, что к концу этого года, вероятно, руководство компанией пойдет на полусогнутых просить «подаяния» от государства.

Так в чем же дело такой финансовой нестабильности, которая длится годами, годами…

Мне довелось разговаривать с одним серьезным товарищем – полковником КГБЛССР в отставке (назовем его мистер Х):

«Я думаю, что основная проблема с airBaltic в том, что государство, увы, не контролирует с усердием авиакомпанию, где 97% акций принадлежат государству. Не секрет, что некоторые государственные люди имеют свои интересы в этой компании. Финансовые интересы. Слишком уж развит в данной авиакомпании менеджмент, но, увы, он умеет манипулировать с акционерами этого предприятия и итог – долги, но великолепные зарплаты у руководства. Видимо, кому-то выгодно содержать эту компанию, хотя годами она приносит только убытки».

Но проблемы с финансами, коррупцией начались гораздо, гораздо раньше… В период, когда министром сообщения Латвии работал некий предприниматель Айнарс Шлесерс, планов, как говорил товарищ Маяковский, было «громадье»: например, вышеупомянутый министр вместе с руководителем (на тот момент, 2006-2009гг) г-ном Фликом решили закупить два самолета, чтобы летать в США, понятно, через океан… На тот момент им предлагали Boing 767, на котором успешно выполняли полеты узбекская авиакомпания через Ригу (Рига-Нью-Йорк)… Два «соратника» (г-н Шлесерс и г-н Флик) решили купить самолеты «покруче»! На зависть всем, как я думаю. И купили два Boing 757… Купили и прослезились: переучивание, техническое обслуживание оказались очень дорогими. Более того, дальность этих самолетов – 5, 5 тысяч км, а расстояние через океан – 7, 5 тысяч км. Сразу скажу, что «дозаправка» невозможна над океаном! Помилуйте, это же не стратегический ракетоносец «Белый лебедь», который может дозаправиться в воздухе! Деньги потрачены, народные деньги и …. Впрочем, когда успешно в Юрмале шла «новая волн», а то «шлесерские покупки» летали по маршруту Москва-Рига и Рига-Москва. А когда «Волна» ушла, то два соратника и уже с ними стали искать работу для этого самолета по всему миру, и, конечно, нашли в Камбодже… Отработав несколько месяцев, один самолет пригнали в Ригу на плановое техобслуживание… Камбоджа за выполненную работу ничего не заплатила, а второй самолет арестовала… Сколько денег налогоплательщиков ушло на то, чтобы вызволить самолет – история умалчивает. Понятно, что деньги не шли из кармана г-на Шлесерса и г-на Флика. Впрочем, история продолжается… Руководству с министром пришла «здравая» мысль – продать самолеты… Продавались долго и очень дешево! Вот такой «бульон из-под яиц» …

Вы думаете, что Балтийское бюро «АН» не пыталось задавать эти вопросы Айнару Шлесерсу, который рвется в политику, не видя очевидного! Сразу скажу, что, видимо, г-н Шлесерс опасается говорить о прошлом и «подсылает» пресс-секретаря г-жу Крапане, которой, по слухам, приготовлено место уже (!) в каком-то министерстве… Впрочем, это слухи, но ответить на вопросы Балтийского бюро «АН» компания не соизволила… Я думаю, что не особо выгодно!

Интересный и другой момент: господин Шлесерс служил на «хлебном» месте с 2006-2009 гг (был министром сообщения). И в этот период возникла афера с акциями для пилотов (в 2009г). Была открыта фирма однодневка на Кипре, оформлены все акции… В чем суть? Пилот получал постоянную минимальную зарплату в размере 500 лат, а остальная часть зарплаты шла с процентов акций… Суть в том, что денежные поступления из-за границы (на тот период) облагались только 10%, и выплачивал их сам пилот из зарплаты! Понятно, что данной «аферой» занялись специальные юридические учреждения… И эти вопросы были заданы пресс-секретарю г-на Шлесерса: обещала г-жа Крапане много, но только «бла», «бла», «бла»…

Я понимаю так, что для г-на Шлесерса сейчас актуально попасть в Сейм (время подходящее – народ недоволен нынешним правительством), а что потом? Ни ответа, ни привета – ничего хорошего для латвийцев. Опять трата денег, процент себе, а латвийцы пусть постоят в стороне. Это мое мнение, которое основывается на общении, изучении документов и сборе информации.

Продолжение следует… Тема: почему Шлесерс вынуждал главу авиакомпании Флика совершать незаконные сделки…

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