Рождественская ель в Таллине горит яркими огнями

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4 декабря 2021, 11:18 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

На Ратушной площади Таллина стоит главная ель страны. 52-летнее дерево было срублено на радость эстонцам и гостям столицы.

У эстонцев должно быть все точно и «по размеру»: рождественская ель имеет соответствующие критерии – минимальная высота – 15 метров, дерево должно быть густым и одинаково красивым со всех сторон.

Как происходит выбор главной елки в Эстонии?

Конечно, городская управа объявляет конкурс и обычно жители им предлагают несколько елей на выбор.

Как стало известно, представители городской управы как только увидели зимнюю красавицу у одной хозяйки, то решили, что она непременно должна стоять на Ратушной площади, а вокруг нее будет построен рождественский базар.

Могу честно сказать, что рождественские ярмарки в Таллине – прекрасны! И даже в условиях пандемии, мэрия разрешила жителям посещать рождественские мероприятия…

Продолжение следует…

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