В Хабаровске требуют признать ковидные ограничения противоречащими Конституции

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4 декабря 2021, 09:21

Хабаровские парламентарии - бывший спикер городской думы Михаил Сидоров (на фото) и экс-глава комитета по бюджету Наталья Жирякова - обратились в краевой суд с требованием признать постановления губернатора несоответствующим Конституции РФ. Иск зарегестрирован в инстанции.

Депутаты пытаются оспорить решение регионального правительства касательно ограничительных мер по ковиду. Напомним, что при посещении кинотеатров, театров, религиозных объектов, фитнес-центров, бассейнов должна соблюдаться 50%-я заполняемость, для арен и стадионов норматив по количеству болельщиков составляет всего 500 человек. На публичные слушания допустят не более полусотни присутствующих. В то же время ежедневно в Хабаровске курсирует переполненный общественный транспорт. Парламентариям это показалось крайне странным и нелогичным.



- Полагаем, что обжалуемые нормативно-правовые акты направлены на необоснованное ужесточение ограничительных мероприятий и понуждение к вакцинации под угрозой запрета свободы передвижения, участия в публичных слушаниях, реализации своих прав на осуществление любой экономической деятельности, незапрещенной ФЗ. Они не соответствуют пропорциональности и ведут к дисбалансу между защитой жизни, здоровья граждан, конституционными правами и свободами каждого жителя Хабаровского края, - приводит местное СМИ слова Михаила Сидорова.



Третьим истцом выступил пенсионер Александр Пенязь. Он представляет категорию граждан, которую в наибольшей степени коснулись ограничения, объявленные губернатором.



Ранее, напомним, горожанке Ирине Сторожевой удалось добиться принятия к производству иска с требованием прекратить нарушать Конституцию РФ и отменить QR-коды, а общественница Оксана Подкорытова выступала против запрета публичных мероприятий - в протестном регионе запретили даже одиночные пикеты.

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