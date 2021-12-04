В ПФР сообщили, как до 1 января 2022 года будут назначать и выплачивать пенсии россиянам

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4 декабря 2021, 09:07 Источник: Российская газета

фото: pixabay.com

Пенсионный фонд России (ПФР) до 1 января 2022 года из-за ограничений по коронавирусной инфекции COVID-19 временно будет оформлять пенсии российским гражданам дистанционно. Получить услуги ПФР можно по электронной почте.

Имеются ввиду такие услуги ПФР, как установление страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению; ежемесячной денежной выплаты; компенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами.

В ПФР сообщили, что "до 1 января 2022 года подразделения Пенсионного фонда будут принимать граждан только по предварительной записи или дистанционно". Назначать и выплачивать пенсии в этот период будут на основе данных, имеющихся в межведомственных базах. Гражданин будет уведомлен о принятом решении. При необходимости ему будет назначено время для предоставления необходимых подтверждающих пенсионные права документов.

В ПФР до 1 января 2022 года по предварительной записи можно оформить материнский капитал; подать заявление о распоряжении средствами маткапитала, оформить компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно пенсионерам, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; установить соцдоплаты к пенсии; запросить справку о размере пенсии.

Россияне, имеющие право на единовременную выплату пенсионных средств, смогут обращаться за ней дистанционно. Михаил Мишустин рассказал, что для этого нужно будет подать заявку и направить документы через портал госуслуг.

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