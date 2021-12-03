Почему закрыт аэропорт «Рига»

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3 декабря 2021, 23:03 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Видимо, «злые языки» сглазили убыточно-прачечное предприятие, которое называется «airBaltic». И вновь подарок: самолет латвийской национальной компании вновь потерпел фиаско – возвращаясь из Стокгольма самолет съехал с маневровой дорожки… Сотрудники авиакомпании утверждают, что все произошло из-за плохой погоды. Так ли это на самом деле?

Пикантность происшествия заключается в том, что в самолете находился глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич. От горе-то! Глава дипломатической службы пережил стресс… Хорошо, что нет телесных повреждений у гордости латвийской дипломатии!

Понятно, что после данного происшествия аэропорт «Рига» закрыт! На данный момент задерживается вылет 21 регулярного и двух нерегулярных рейсов. Стоит ли говорить, что за задержки рейсов аэропорт «Рига» несет колоссальные убытки, а восполнять их будут, конечно, налогоплательщики Латвии.

Кстати, глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич высказался так по поводу происшествия:

«Незабываемая неделя. Возвращаясь в Ригу из Стокгольма самолет съехал со взлетной полосы. Спасибо работникам «airBaltic», пожарным за быстрые действия, спокойствие и профессионализм».

При всем моем уважении, г-н Ринкевич имеет весьма смутные представления о подобных происшествиях и их причинах. Кстати, почему глава МИД не упомянул скорую и медиков? И что сделали пожарные в данном случае? Поясняю: по правилам безопасности, в подобных ситуациях прибывают пожарные, скорая. В данном случае «услуги» пожарных не понадобились.

Сотрудники латвийской национальной компании, ясное дело, утверждают, что виновата погода… Другого и быть не может!

Вот, что удалось узнать Балтийскому бюро «Аргументы Недели» из надежного источника:

«Я могу высказать свое мнение. Неверные действия пилотов при освобождении взлетно-посадочной полосы. Я предполагаю, что латвийские пилоты не учли погодные условия и на повышенной скорости начали производить «руление». Для посадки данному типу самолета (экс-Bombardier CS300, ныне переименовали самолет, как Airbas S220-300) необходимо 1509 метров, а взлетно-посадочная полоса в аэропорту «Рига» -3100 метров. Вот и делайте вывод. Пилоты должны все учитывать… и погодные условия. Подготовка экипажа не соответствует. Мое мнение. К сожалению, в данной латвийской авиакомпании уже практически не осталось профессиональных пилотов: «старая» гвардия, увы, ушла, а новые… В Латвии нет достойного учебного заведения, где готовят профессиональных пилотов. Компания вынуждена или готовить молодежь своими силами, а это утопия, или же привлекать иностранцев. А теперь подумайте, кто приезжает специально в Латвию, чтобы работать в данной авиакомпании? Те иностранцы, которые не смогли получить место у себя на родине, например, в Германии, Австрии, Франции и т.д. Зачем иностранцу приезжать в Латвию, пытаться учить язык, платить огромные деньги за съемное жилье и т.д. Сказать, что зарплата пилотов огромная – нет! Вот и делайте выводы. Я 34 года проработал пилотом и скажу четко, что сегодня я опасаюсь летать «airBaltic»… Мне есть с чем сравнивать: я летал во многих авиакомпаниях, а основа – летная школа России».

А теперь вернемся к другим тайным происшествиям латвийской компании «airBaltic». Почему тайных? Латвийская авиакомпания тщательно скрывает свои, простите, «косяки».

24.11.21 латвийская авиакомпания совершала полет Рига-Москва (18 часов 20 минут). Экипаж долетел до Москвы и… о, Святые Угодники, развернулся и полетел обратно в Ригу! В чем же проблема? Якобы, обледенение взлетно-посадочной полосы в аэропорту Шереметьево! Правда, пресс-служба аэропорта Шереметьево пребывает в недоумении: никакого обледенения не было и все другие самолеты, которые прибывали в Москву, спокойно приземлялись! Так это же другие, а вот «airBaltic» - исключение. Разумеется, латвийская авиакомпания скрывает сей факт!

Далее по списку…

7 ноября. Пассажирский самолет Airbus A-220 авиакомпании аirBaltic прервал вылет из Москвы в Ригу из-за технических проблем. «Перед вылетом из Шереметьево в Ригу командир сообщил о технических неполадках и решении вернуться на стоянку для устранения неисправности», — сказал источник. Однако на стоянке проблему также не удалось устранить.

«Командир сообщил о том, что силами наземных служб аэропорта проблему устранить не удалось. Потребуется время на то, чтобы в Москву прибыли техники из Риги», — сказал он. Порядка сотни пассажиров было предложено вернуться в терминал.

16 октября. Экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга присоединилась к группе недовольных сервисом национальной авиакомпании airBaltic.

«Сегодня, 16 октября, во время рейса BT218 Берлин — Рига авиакомпании airBaltic объявления пассажирам производились на английском и русском языках. Кто ответит за подобную политику нашей «национальной» авиакомпании?» — написала Вике-Фрейберга в социальных сетях.

14 октября. Авиакомпания airBaltic отменила три рейса — в Москву, Одессу и Милан.

Самолет из Риги в Одессу не мог из-за тумана совершить посадку в Одесском аэропорту. Рейсы из Риги в Москву и из Риги в Милан были отменены по техническим причинам.

15 июля. Самолет airBaltic произвел аварийную посадку в аэропорту «Рига».

В Ригу вернулся самолет, следовавший рейсом BT428 в Москву. Экипаж самолета вскоре после вылета почувствовал нетипичный запах в кабине и в салоне самолета. Экипаж принял решение вернуться в Ригу, где ждали аварийные службы.

9 июля. На борту самолета airBaltic произошло ЧП — самолет, двигавшейся по маршруту Брюссель — Рига, был вынужден развернуться из-за неадекватной пассажирки, сообщил очевидец.

«Уже вырулив на взлетку, экипаж принял решение возвратиться назад из-за не вполне адекватной пассажирки. Мне по акценту показалось, что она гражданка Румынии», — сообщил очевидец.

14 июня. Самолет авиакомпании airBaltic, выполнявший рейс Одесса — Рига, совершил аварийную посадку в столице Латвии.

В аэропорту самолет встречали машины и сотрудники аварийных служб и Государственной пожарно-спасательной службы.

«Сегодня был самый страшный день в моей жизни. Никому такого не пожелаю. Мы летели рейсом Рига — Одесса. В какой-то момент во время взлета был большой хлопок и вспышка в двигателе. Особо никто не обратил внимания. Появился странный звук. Через минут 10 пилоты передали, что что-то случилось с самолетом, необходимо вернуться в Ригу и пролететь на совсем низкой высоте над аэропортом. Вернулись, снизились и почти коснулись полосы, но не сели, а сразу опять взлетели. Было уже страшновато.

Потом начали кружиться над городом, никто ничего не говорил. Спустя минут 10 сказали, что с самолетом неисправность, готовиться к аварийной посадке. Вот тут началось самое страшное.

Надо было израсходовать топливо. Большое спасибо стюардессам, они всем разносили воду, несколько раз рассказывали, как себя вести при аварийной посадке. Стоит отметить, что мы летели с двумя детьми... Одной 9 месяцев, второй два с половиной года. Не могу передать, как это страшно быть с детьми в неисправном самолете в небе и не знать, что с ним точно... 50 минут жуткого стресса, неизвестности, страха. Каждая минута имеет смысл и надежду. Звучит команда капитана, что садимся и надо занять аварийное положение. Никто не знает, какой будет посадка. Честно, перед глазами тот горящий самолет из Шереметьево. Садились страшно, стюардессы кричали, что надо прижать детей, опустить головы и держаться. Сели...», — написала пассажирка аварийного рейса.

Она подчеркнула, что персонал авиакомпании вне самолета вел себя грубо и не проявил сочувствие.

3 июня. В аэропорту «Рига» совершил аварийную посадку самолет airBaltic.

Самолет направлялся из Риги в Стокгольм. Борт поднялся в воздух в латвийской столице в 12:05 и должен был приземлиться в 12:10 по шведскому времени (13:10 по-латвийски).

Однако диспетчеры получили сообщение о технических проблемах, поэтому крылатую машину встречали в аэропорту в соответствии с процедурой повышенной опасности.

О психологическом состоянии пассажиров airBaltic не сообщается.

Всю эту информацию публикуют латвийские СМИ, которые не успела «купить» латвийская национальная компания! Проверено!

Меня больше всего «пугает» отношение авиакомпании к правительству Латвии: несколько лет назад, латвийские пилоты при хороших погодных условиях, с «трезвых глаз» (были случаи, когда пилоты и стюардессы дышали «ароматами» с утра), «загнали» самолет с министром сообщения г-ном Аугулисом в поля… Есть информация, что министр еле удержался в кресле… Теперь наша гордость латвийской дипломатии г-н Ринкевич пережил стресс… Прям сердце болит у меня за наше правительство!

И в заключении! Инвесторов латвийская авиакомпания так найти не может! Видимо, простите, дураков нет! А потенциальным пассажирам хочу посоветовать – «будьте бдительны и осторожны!»

Как тут не вспомнить крылатые слова Михаила Задорного: «Раньше пилоты учились на самолетах, а сейчас на мониторах!» Лучше не скажешь о профессионализме латвийской авиакомпании!

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