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В Балаклаве в мусорном контейнере обнаружили труп младенца

, 19:51 Источник: Аргументы Недели - Крым

В Балаклаве в мусорном контейнере обнаружили труп младенца

Страшную находку обнаружили сегодня в Балаклаве. Ребенок не новорожденный. Его возраст и горе-родители устанавливаются.

О трупе младенца, валяющемся в мусорном контейнере, полиции сообщила местный житель. Позже женщина рассказала, что настолько была поражена увиденным, что вряд ли в ближайшие ночи сможет заснуть.

Полиция провела необходимые доследственные мероприятия и занялась поиском родителей. Возбуждено уголовное дело по факту убийства.

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