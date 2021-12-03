В Балаклаве в мусорном контейнере обнаружили труп младенца

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3 декабря 2021, 19:51 Источник: Аргументы Недели - Крым

Страшную находку обнаружили сегодня в Балаклаве. Ребенок не новорожденный. Его возраст и горе-родители устанавливаются.



О трупе младенца, валяющемся в мусорном контейнере, полиции сообщила местный житель. Позже женщина рассказала, что настолько была поражена увиденным, что вряд ли в ближайшие ночи сможет заснуть.



Полиция провела необходимые доследственные мероприятия и занялась поиском родителей. Возбуждено уголовное дело по факту убийства.





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