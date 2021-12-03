О павлинах в Черноземье, индуизме и о том, как я умудрилась погладить радугу

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3 декабря 2021, 20:26 Елена Головань, корреспондент

Фото: Елены Головань

Первую пару индийских павлинов житель Стрелицы Воронежской области Александр Брюхачев подарил себе на день рождения семь лет назад. Его настолько поразила невероятная прелесть этих птиц, что захотелось украсить ею свой двор. Сейчас у мужчины семь таких «радужных» пернатых. Мы же, в свою очередь решили, что такое украшение в самый раз и для нашего сайта.

«Самец с себя корону не снимает».

Уютный, ухоженный двор на окраине Стрелицы. Радушная встреча хозяина. Идем к вольеру с павлинами.

- Павлики! - зовет Александр, и на его зов выпархивают три птицы – два самца и самочка.

Оказывается, это семейная пара с сыном. Младшему – два года, и он уже на пороге половозрелости, которая у этих пернатых наступает в два с половиной года. Так что уже следующей весной младший Павлик впервые отрастит себе красивый хвост, которым будет запугивать врагов, хвастаться перед самками, хозяином и… собой.

- Самец с себя корону просто не снимает, - поясняет Александр, провожая меня ко второму вольеру. – Он так себя любит, что ему абсолютно все равно, видит кто-то его красивый хвост или нет. Только красоваться павлину круглый год не суждено. В августе-сентябре самцы сбрасывают с хвоста все перья, которые полностью отрастают только к началу следующего брачного сезона – к весне.

Во втором вольере тоже павлины – южная экзотика аккурат напротив загона с обычными русскими курами. Здесь еще одна гордость хозяина: белые павлины. Он мечтает скрестить белых и черноплечих (кто их так назвал – ума не приложу, потому как они сияют всеми цветами радуги). В итоге должны получиться Арлекины, цветные перья которых будут перемежаться с белоснежными. А еще Александр хочет когда-нибудь приобрести яванских павлинов, зеленых. Если у обычных черноплечих самочки невзрачные, то у яванских представители обоих полов одинаково цветные, только «девочки» не оснащены хвостом-веером.

Спой, птичка, не стыдись.

Как рассказывает хозяин, у птиц совершенно разные характеры. И если первый самец у него совсем ручной и спокойный, то его подруга жизни совершенно неуемная и характером обладает отвратительным. Была бы «человеческой» женщиной, точно бы написала книгу о том, как стать стервой. Сын их, к сожалению, перенял привычки матери – ему так же все время неймется, норовит куда-нибудь улететь и сунуть свой клюв куда не надо.

А вот голоса у павлинов отвратительные исключительно у всех. Помните, как в мультфильме про барона Мюнхгаузена: «Спой, птичка, не стыдись»?! На мой вопрос о том, рады ли такому не слишком музыкальному сопровождению соседи, Александр ответил, что вроде не жалуются. Напротив, говорят, что как будто в Крыму находятся. К счастью, терзают уши людей павлины редко – лишь когда видят или слышат опасность. Из-за невероятно тонкого слуха и острого зрения павлинов даже содержат в качестве дополнительных охранников в азиатских тюрьмах. Впрочем, и в обычном дворе такой сторож не помешает – сразу же даст знать своим криком хозяину, к примеру, о приближающейся ласке, которая взлелеяла коварный план выкрасть цыплят.

В быту, кстати, павлины совершенно неприхотливы. Ухаживать за ними даже проще, чем за курами – едят все подряд и спокойно выдерживают морозы до 25 градусов.

Эксперимент со страусами не удался.

Павлинов Александр завел исключительно для души, потому как прибыли с них нет совершенно. Надеясь на заработок, мужчина около пяти лет назад купил других экзотических птиц – страусов. Правда, любовь с ними так и не сложилась. Прямо мнил себя страусоводом, ожидая что вот-вот к нему начнет выстраиваться очередь из жаждущих заполучить страусиные яйца. Ни очереди, на даже самих яиц он так и не дождался – через три года свой супер-проект решил прекратить.

- Страусы очень бестолковые птицы, - объясняет мой собеседник причину. – У них, как я говорю, мозгов с вишневую косточку. Да, поначалу они были ручными и даже очень милыми. Но когда пришло время брачных игр, самец стал бросаться на меня. А в нем – на секундочку – 250 килограммов веса, рост под три метра и мощные клюв и ноги. Плюс птицы эти невозможно пугливые. Проехала машина – они начинают метаться и бить ногами во все подряд. Каждый день приходилось что-то ремонтировать. Как-то самец выскочил на двор и бегал, разрушая все окрест. Начинаем с сыном его загонять, а он, бестолковый, не понимает, куда ему идти нужно. Взяли его под крылья, как заправского алкаша после гулянки, и поволокли эту тушу в вольер.

- Да уж, представляю себе, сколько сил, средств и нервов вы потратили на этих великанов, которые оказались хуже тайфуна, - сочувствую я своему собеседнику.

- Сил и средств – да, а вот нервничать я давно перестал, - смеется Александр. – Вы тоже, думаю, перестанете, если пару раз побываете в Тайланде. Оттуда, уверяю вас, вернетесь совершенно перезагруженной. Я перешел в религию индуизма – что будет, то будет, ничего не изменишь и ничего не вернешь – поэтому принимаю все как есть и отношусь к жизни философски. Мне кажется, после двух перенесенных язв и нужно так относиться.

- Раз уж заговорили о здоровье… с ковидом не столкнулись?

- Мне кажется, я им переболел еще в конце позапрошлого года, как раз когда приехал из Тайланда. Я тогда трупом неделю лежал. Спустя некоторое время прививку сделал. А вчера, кстати, свою 85-летнюю маму отвез на вакцинацию – очень не хочу, чтобы она заболела.

Южный оазис в центральной полосе.

- Эх, жаль вы не в то время приехали, - вдруг резко сменил тему разговора мой собеседник. – Надо бы весной, когда магнолии и юкки у меня во дворе цветут.

Честно говоря, поначалу я подумала, что либо ослышалась, либо кто-то из нас двоих сошел с ума. Юкки?! Магнолии?! В Черноземье?! Оказалось, правда. И в доме Александра, и на приусадебном участке растут всевозможные растения, которые хозяин дома привозит с российских и заграничных курортов. На фотографиях в телефоне цветут себе и магнолии, и рододендроны, и лимоны, и древовидные пионы и много чего еще – к сожалению, не слишком сильна в ботанике. Вкупе с павлинами получается этакий южный оазис, который каждую весну и лето радует глаза и обоняние. Самое удивительное, что все это великолепие даже не укрывается на зиму – растет себе, как ромашки да кусты на обочине дорог. Не знаю, может индуизм и пришедшее вместе с ним спокойствие Александра каким-то образом воздействует на позитивную энергетику?!

Энергетику эту, похоже, чувствуют не только растения и птицы. Все время, пока мы ходили с экскурсией по двору, от Александра ни на шаг не отходила непонятно откуда взявшаяся кошка. Уж она и мурлыкала, и об ноги терлась, и в глаза заглядывала…

В доме очередной питомец. Этот свой. Точнее, теперь свой – маленького йоркширского терьера Масяна (кстати, она «девочка») привезли из Волгоградской области знакомые – берите, воспитывайте. В свои полтора года Мася не знала даже свой клички. Сейчас вполне себе неглупая собачка. Охранница – если в дом пришли чужие, сразу звонко лает, а то и острые зубки в ход может пустить.

Здесь, в доме, еще одни экзотические питомцы Александра – рыбки астронотусы. Точнее, нет, не рыбки, а целые рыбищи. Живут уже восьмой год. До этого была партия таких же, которые радовали взгляды хозяев целых пятнадцать лет. Камни на дне большого аквариума изначально были сложены в виде замысловатой скульптуры, но астронотусы не оценили архитектурный талант хозяина, и теперь целыми днями передвигают все камни с одной стороны аквариума на другой и обратно. Чтобы не скучно было, считает Александр.

Убранство дома можно рассматривать бесконечно.

Кстати, дом заслуживает отдельного внимания. Александр родился и вырос здесь, в Стрелице, в обычной трехэтажке. Но всегда хотел построить собственный дом. Еще когда служил в армии, рисовал эскизы и, исписав большую тетрадь, понял – вот он, дом его мечты. Строил тоже сам, от фундамента до крыши. И это гордость Александра. Дом действительно поражает своей индивидуальностью. Его убранство можно рассматривать бесконечно, как панорамную картину, с каждым разом подмечая все больше интересных деталей. Всевозможные статуэтки, ниши, фигурки, картины, в основном смастеренные и написанные самом хозяином – ну и, конечно бесконечное множество растений – все это поражает воображение. Мастерить стрельчанин начал с самого детства. Ходил во всевозможные кружки, что-то бесконечно рисовал, клеил, вырезал…

- Иногда желание сделать что-то своими руками исходит от обычной жадности, - говорит Александр. – Как-то в Тайланде мне очень понравилась картина с изображением Будды, вырезанная из дерева. Стоила очень дорого. Подумал, что же я, сам не могу такую вырезать?! Как приехал, начал мастерить…

По своей основной профессии Александр зубной техник. Узнав об этом, я искренне удивилась. Мол, как же так, вы такой творческий человек, а профессия, на мой взгляд, совсем далека от какого бы то ни было творчества.

- Ошибаетесь, - улыбается Александр. – Как сделать так, чтобы коронки максимально подходили к зубу? Так что очень даже творческая. Кстати, по второй профессии я зоотехник. Окончил наш воронежский аграрный университет. Больше для себя и для своих увлечений. Так что могу разработать рацион питания для любых животных и птиц…

Кстати, о птичках. Я все-таки сумела убедить Александра сфотографироваться, от чего он поначалу категорически отказывался. Решили, что нужно сделать кадр с павлином на руках. Подошли к вольеру и вуаля – кадр готов.

- А можно погладить Павлика? – с надеждой спрашиваю я.

- Разрешим? – в шутку переадресовывает Александр мой вопрос птице.

В общем, получив разрешение от обоих, робко прикоснулась к павлину. Оперение у него шелковистое, нежное, и просто до невозможности красивое и переливающееся… Словом, мне показалось, что я погладила радугу.

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