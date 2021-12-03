Проект Mediacoin завоевал симпатии на глобальном саммите в Дубае

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3 декабря 2021, 18:23

Российская блокчейн-инициатива Mediacoin с успехом дебютировала на знаменитом саммите GMIS (Global Manufacturing and Industrialisation Summit) в ОАЭ.

Мероприятие традиционно собирает всех лучших экспертов в промышленном секторе по производству и индустриализации.

Идея Mediacoin состоит в том, чтобы открыть для медиа-звезд и популярных блогеров новые возможности зарабатывать на произведениях своего творчества и налаживать взаимодействие со своей публикой. А пользователи Mediacoin не только получат эксклюзивные возможности для общения со знаменитостями, но и смогут зарабатывать на своей активности в Сети.

По словам CIO MediaCoin Сергея Севанцяна, экосистема может предложить много интересных возможностей своим участникам: торговля NFT, оцифровка уникальных предметов творчества и фарминг.

В качестве средства платежа и ключа доступа ко всем возможностям внутри системы будет запущен МediaСoin. Его невозможно приобрести, ведь он будет насчитываться лишь пропорционально вкладу в развитие проекта.

При помощи NFT Marketplace подписчики смогут приобретать цифровые артефакты, которые генерируют медиа-личности и блогеры. Кроме того, согласно контрактам, они будут открыты для 20 видов взаимодействий с участниками сообщества.

Creator's Marketpalce откроет перед создателями цифровых творений возможность массово продавать свои произведения и другие услуги, которые широкая аудитория сможет приобретать со скидками благодаря оплате в МediaСoin'ах.

Авторы проект надеется, что платформа Mediacoin не только станет новым словом в развитии блокчейна, но и поможет популярным персонам быть ближе к тем, кто разделяет их идеи, а также монетизировать свое творчество благодаря криптовалютам.

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