Китай спешит на помощь детям России

Аргументы Недели → Общество 13+

3 декабря 2021, 17:56

Фото: iStock

Российский детский фонд почти тридцать лет помогает детям, страдающим ДЦП, а в последние шесть лет делает это вместе с выдающимися врачами из Китая в рамках международного проекта «Панда». За минувшие годы китайские врачи осмотрели более тысячи детей в десятках регионах нашей страны и более сотни детей прошли полноценные курсы реабилитации в Китае.

Сегодня, когда передвижения между странами и, в особенности с такими странами как Китай, затруднены из-за глобальной пандемии, мы стараемся поддержать маленьких пациентов и помочь их семьям справиться с тяжким недугом. Именно по этой причине Российский детский фонд при поддержке Китайского комитета ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству и при поддержке Ассоциации китайских больниц, Национального центра детского здоровья Китая и Пекинского детского госпиталя при столичном университете начинают беспрецедентную акцию в области дистанционного образования. Китайские медики и передовые медицинские центры из числа тех, кто добился выдающихся успехов в реабилитации детей с ДЦП, подготовили курс лекций, которые помогут родителям и специалистам в области реабилитации, на деле применить не только методы традиционной китайской медицины, но и новейшие практики китайских врачей. «Сегодня мы вместе запустим семинар ШОС по реабилитации детей с церебральным параличом, - сказала на церемонии запуска новой программы госпожа Цуй Ли, заместитель председателя Комитета ШОС по добрососедству, сотрудничеству и дружбе, - где медицинский персонал из разных стран и родители смогут работать вместе, обмениваться знаниями и опытом, перенимать сильные стороны друг друга и тем самым повышать уровень диагностики, лечения и реабилитации» Все желающие могут прослушать курс в режиме онлайн начиная с 8 утра по московскому времени 13 декабря этого года, который продлится десять рабочих дней. Каждое занятие занимает от полутора до четырех часов. Зарегистрироваться на онлайн семинар можно по ссылке. Надо сказать, что Россия – первая страна, что пройдет такое мероприятие. Свой интерес к этому событию уже проявили Арабские эмираты, Саудовская Аравия и Пакистан.

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