РБК: новым гендиректором VK станет первый вице-президент «Ростелекома» Кириенко

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3 декабря 2021, 15:03 Источник: РБК

смартфон, фото: pixabay.com

СМИ со ссылкой на источник сообщили, что новым гендиректором компании VK станет первый вице-президент "Ростелекома" Владимир Кириенко. Информацию подтвердил медиаменеджер, знакомый с кадровым решением.

В пятницу генеральный директор интернет-холдинга Борис Добродеев покинул свой пост и ушел из компании. Он продолжит исполнять свои обязанности, пока совет директоров не назначит нового руководителя компании.

Добродеев намерен вернуться в холдинг USM для работы с цифровыми активами и запустить венчурный фонд.

В состав интернет-компании VK входят русскоязычный портал Mail.ru, «Одноклассники», «Мой мир» и «ВКонтакте», мессенджер ICQ.

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