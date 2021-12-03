Названы лучшие студенческие отряды Южного Урала

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3 декабря 2021, 14:45 Татьяна Михайлова Источник: Администрация Челябинской области

Фото предоставлено ЧРО РСО

2 декабря состоялся торжественный слет студенческих отрядов Челябинской области. Мероприятие было посвящено окончанию 58-го третьего трудового семестра 2021 года.

С этим знаменательным событием молодежь региона поздравил губернатор Алексей Текслер. «Я искренне горжусь вами, друзья. Спасибо за трудолюбие, неравнодушие, ответственность», — отметил он в приветственном обращении.

Главной интригой торжественного слета стало подведение итогов трудового семестра. В номинации «Лучший студенческий отряд проводников» победителем стал СОП «Локомотив» (ЧИПС). Лучшим студенческим сервисным отрядом признали ССервО «Avalon» (ЮУрГУ). В строительном направлении победу одержал ССО «Фрейа» (СФТИ НИЯУ МИФИ). Среди педагогического направления первым стал СПО «Адреналин» (ЮУГМУ). Лучшим вузовским штабом студенческих отрядов Челябинской области признан штаб Южно-Уральского государственного медицинского университета.

За трудовые успехи студентов поблагодарил руководитель Челябинского регионального отделения Российских студенческих отрядов Юрий Болдырев. Он отметил, что, несмотря на все трудности, ребятам удалось выполнить поставленные трудовые задачи.

«Работодатели и область гордятся тем, что мы самая привитая молодежная организация в нашей области и, возможно, даже в стране», — добавил Юрий Болдырев.

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