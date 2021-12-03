Крымский врач рассказала о прививочном ажиотаже последних дней

Об этом в эфире «Крым 24» рассказала Туйаара САННИКОВА замглавврача филиала ФГБУ ФНКЦ ФМБА России в Крыму (Ялта).
По ее словам, самым кошмарным стало 25 ноября, когда стало известно, что для допущения к определенному виду работ потребуется наличие qr-кодов. «Если в среднем центральная поликлиника Ялты в день прививала от 400 до 700 человек, именно 25 ноября привили 4500 человек», - вспомнила САННИКОВА и удивилась: «Как они все прошли через пять этажей поликлиники мы не очень понимаем!»
Медик рассказала подробности как прошел тот «черный день»: «С угрозами, скандалами, проклятьями в адрес здравоохранения и ФМБА тем более, рукопашная, стихийные очереди. Это было просто что-то кошмарное».
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