В России сегодня отмечается День юриста

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3 декабря 2021, 13:04 Наталья Полянская

День юриста — профессиональный праздник юристов, независимо от сферы их профессиональной деятельности.



Юриспруденция, как наука, в российском государстве возникла еще в 18 веке, а до этого она носила прикладной характер. Первые ученые-правоведы получили образование в Петербургской Академии наук. С открытием в 1755 году юридического факультета в Московском университете, юридическая наука и образование получили новый импульс в развитии. В 1802 году было учреждено министерство юстиции.



В России День юриста отмечается 3 декабря. Праздник был установлен в 2008 году Указом Президента Российской Федерации от 4 февраля 2008 года № 130 «Об установлении Дня юриста». До него в России не было единого общего праздника для юристов. Существовали лишь праздники для отдельных категорий юристов.



Исторически профессия юриста в России является престижной, но в то же время связана с огромной ответственностью.

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