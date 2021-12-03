3 декабря - день борьбы с пестицидами

Аргументы Недели → Общество 13+

3 декабря 2021, 12:57 Наталья Полянская

Фото из открытых источников

3 декабря многие страны отмечают Международный день борьбы с пестицидами. Он был запущен Сетью по борьбе с пестицидами в 1998 году в память об экологической катастрофе, которая произошла 3 декабря 1984 года на пестицидном заводе в Индии.



Цель Дня борьбы с пестицидами — привлечь внимание мировой общественности к решению проблем, возникших в результате производства и использования этих вредных и опасных химикатов. Пестициды — это синтетические химические вещества, которые многие страны во второй половине двадцатого века широко использовали для повышения урожайности сельскохозяйственных культур.

Попадая в организм человека пестициды способны вызвать отравление даже с летальным исходом. В малых дозах – это высокотоксичные канцерогены, вызывающие раковые заболевания, мутации и общее снижение иммунитета.

В России ежегодно учреждениями Роспотребнадзора исследуется более ста тысяч проб пищевых продуктов и объектов окружающей среды на соответствие гигиеническим требованиям по содержанию остаточных количеств пестицидов.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости