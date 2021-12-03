Сегодня отмечается Международный день людей с ограниченными возможностями

Аргументы Недели → Общество 13+

3 декабря 2021, 12:50 Наталья Полянская

Международный день людей с ограниченными возможностями был провозглашен в 1992 году Генеральной Ассамблеей ООН. Международный день инвалидов отмечается ежегодно 3 декабря во многих странах и мобилизует поддержку общественности для решения насущных вопросов, которые касаются интеграции людей с ограниченными возможностями, содействует повышению осведомленности о проблемах инвалидности и привлекает внимание к преимуществам инклюзивного общества, доступного для всех.



Вовлечение инвалидов в жизнь общества является важнейшим условием обеспечения прав человека, достижения устойчивого развития, установления мира и безопасности, уважения и понимания. Это также является одной из главных задач в области устойчивого развития на период до 2030 года. Защита прав инвалидов - это не только вопрос справедливости, но и инвестиция в общее будущее.



В октябре 2021 года Генеральный секретарь представил свой второй доклад о шагах, предпринятых системой ООН для реализации Стратегии ООН по интеграции инвалидов в 2020 году. В отчете также присутствует информация о мерах реагирования в связи с COVID-19, учитывающих интересы людей с ограниченными возможностями.

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