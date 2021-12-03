Судейский чин как лицензия на беспредел?

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3 декабря 2021, 12:09

Фото: PattanaPhong KhuanKaew / IstockPhoto

Супруга покончившего с собой известного краснодарского врача-хирурга считает, что его смерть может быть связана с действиями одного из судей Краснодарского краевого суда, который, используя свой статус и авторитет, втянул владельцев офисного здания в бесконечные судебные тяжбы, и лишил их возможности пользоваться своим имуществом и получать с него жизненно важный доход.

Компаньон – темная лошадка.

Началось с того, что семья врача высшей категории, кандидата медицинских наук Мелика Мнацаканяна построила в центре Краснодара трехэтажное офисное здание, в котором планировалось открыть клинику, чтобы и сам Мнацаканян, и его дети, используя свои знания и опыт, могли помогать людям. При завершении строительства здания, которое на тот момент было полностью готово для осуществления практической деятельности врача-хирурга Мнацаканяна, его коллега врач- уролог С. предложил свое участие в совместной деятельности, но у него не было достаточных средств на осуществление своих амбициозных планов- использования в работе инновационного оборудования. Поэтому врач-уролог С. предложил привлечь в качестве инвестора своего знакомого, который обещал предоставить необходимое оборудование в аренду будущей клинике. Тогда это предложение не насторожило Мелика Мнацаканяна, а зря. Ведь инвестор оказался действующим судьей краевого суда.

10 июля 2017 года было зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью, где участниками в равных долях стали Мелик Мнацаканян, тот самый коллега, и некая неизвестная до этого момента Людмила, пенсионерка, не имеющая отношения к медицине. Все прояснилось тогда, когда стало известно, что она является матерью ранее упомянутого действующего судьи Краснодарского краевого суда, которому законом запрещено заниматься предпринимательской деятельностью не только лично, но и через доверенных лиц, в том числе принимать участие в управлении хозяйствующим субъектом независимо от его организационно-правовой формы. Забегая вперед, отметим, что, по словам представителей семьи Мнацаканян, фактически участие в управлении клиникой якобы принимал именно судья, именно он давал распоряжение персоналу, созывал совещания, корректируя их под свой рабочий график, решал административные вопросы, а также помогал клинике в получении лицензии, чему есть доказательства.

Здание, принадлежащие семье Мнацаканяна, с 31 января 2018 года на основании договора аренды было передано вновь организованному ООО, размер арендной платы по договору составлял один миллион рублей ежемесячно, что соответствовало среднерыночной цене по аренде аналогичных зданий. Время шло, клиника работала, но арендная плата Мнацаканяну не выплачивалась. Понятно, что для начального периода работы клиники это было проблематично, так как необходимо было наработать клиентуру, авторитет, однако отсутствие арендных платежей затянулось. Частично арендная плата была выплачена лишь в период с ноября 2019 года – по март 2020 года и то не в полном ее объеме. Тогда семья Мнацаканяна стала пытаться решить этот вопрос. Их негодование вполне объяснимо: вложить в строительство, отделку коммерческого здания огромные деньги и несколько лет не получать с него дохода – подобная ситуация любого заставит действовать.



Обещанного три года ждут.



Как только Мелик Мнацаканян предпринял попытку вернуть здание себе, то практически сразу потерял возможность участия в управлении Обществом и был отстранён от руководства клиникой – а ведь она была его детищем. Мнацаканян был вынужден уйти из коллектива и заняться самостоятельной практикой, однако в очередной раз поставил вопрос о погашении задолженности по арендной плате и освобождении здания, но в ответ ему пригрозили вообще лишить собственности, задействовав для этого административный ресурс иных участников общества.

В досудебном порядке урегулировать ситуацию не получилось, тогда Мнацаканян, надеясь на верховенство закона и уверенный в своем праве, в августе 2020 года обратился в Арбитражный суд с иском к обществу о взыскании задолженности по договору аренды, приложив к нему в качестве доказательств документы, полученные от директора клиники.

С этого момента для семьи Мелика Мнацаканяна начался ад. В противовес его иску посыпались доносы в правоохранительные органы, и, как следствие, унизительные опросы, а также прямые угрозы «отжать» здание, вкупе с демонстративным обсуждением с С. в присутствии Мнацаканяна аналогичных случаев завладения чужой недвижимостью. В ответ на иск партнеры от лица Общества подали иск к Мелику о взыскании якобы ошибочно уплаченной арендой платы в период с ноября 2019 года – по март 2020 года в размере 1 663 000 рублей.



Смерть и правовой измор.



В результате, к декабрю 2020 Мелик Мнацаканян был доведен бывшими компаньонами до состояния острой депрессии. Видимо, столкнувшись с вопиющей несправедливостью и возможностью извращения норм закона в интересах конкретных лиц, он потерял веру в справедливость и интерес к жизни. Его состояние было осложнено осознанием не только потери дела своей жизни, но и угрозой оставить свою семью без средств к существованию. 9 декабря 2020 года Мелик Мнацаканян покончил с собой.

Но семью, потерявшую отца и мужа, ожидал очередной шок: одним из следственных отделов УМВД России по г. Краснодару возбуждено и расследуется уголовное дело, фабула которого изумляет своим содержанием. Способом совершения преступления - покушения на мошенничество - следствие видит обращение Мелика Мнацаканяна в суд с заявлением о взыскании денежных средств по договору аренды. То есть преступной признается реализация гражданином своего права на судебную защиту, гарантированного ст. 46 Конституции РФ.

По сей день, несмотря на неоднократные требования наследников Мнацаканяна освободить здание, клиника продолжает в нем работать, извлекать доход, и не платить аренду. В судебном порядке доказать свою правоту семье до сих пор не удается - процессы затягиваются и постоянно откладываются по различным основаниям.

Сейчас между наследницей Мелика Мнацаканяна и обществом в производстве арбитражных судов находятся четыре дела.

Также районным судом Краснодара рассматривается гражданское дело по иску ООО к арендодателю, в котором неизвестно, на каком основании, и вне рамок судебного заседания были наложены обеспечительные меры в виде запрета АО «НЭСК Электросети», АО «Краснодаргоргаз» и ООО «Краснодар Водоканал» отключать от подачи соответствующих услуг здание клиники, несмотря на то, что собственник просит это сделать.

Очевидным является и тот факт, что с целью затягивания судебных процессов, Компаньон С. обратился в один из районных судов Краснодара с исковым заявлением о признании недействительным свидетельства о праве на наследство супруги умершего врача. Данным судебным иском, абсолютно абсурдным и надуманным, клиника фактически приостановила вступление супруги Мелика Мнацаканяна в наследство и пытается этим же иском приостановить все судебные процессы в арбитраже. Данное действие, вполне вероятно, направлено исключительно на затягивание судебных процессов и оказание морального давления на семью погибшего.



На чьей стороне закон?

При анализе сложившейся ситуации само собой складывается мнение: наделенный, по всей видимости, безграничной властью, бывший партнер поставил задачу – посмертно сделать из Мелика Мнацаканяна преступника, ведь тот уже не сможет сам себя защитить, а арендатору до боли не хочется выплачивать многомиллионный долг и лишаться прибыльного бизнеса.

Супруга покойного врача является кандидатом юридических наук и, будучи преподавателем юридического факультета Кубанского государственного аграрного университета, воспитывала в своих студентах чувство справедливости, основанное на верховенстве закона в нашей стране. Однако ситуация, в которую она попала, заставила ее разочароваться в прежних идеалах.

Многочисленные жалобы супруги Мелика Мнацаканяна, которые она направила в контролирующие и надзорные органы, в том числе Росгвардию - на неправомерную охрану объекта без документов, подтверждающих легитимность нахождения клиники в здании без воли на то собственника, а также в Минздрав РФ с указанием на нарушение лицензионных требований, оставлены без должного реагирования.

Оставлены без ответа и принятия мер подкрепленные письменными неоспоримыми доказательствами обращения супруги Мелика Мнацаканяна в квалификационную коллегию судей Краснодарского края и председателю Краснодарского краевого суда по вопросу незаконных действий судьи.

Получается, обычному человеку, противостоящему интересам судьи, закон никак не помогает. Возникает вопрос: как вернуть свою собственность и добиться торжества закона в Краснодарском крае, если тебе противостоит сам судья Краевого суда?

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