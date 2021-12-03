Латвийский адюльтер: Кому какая разница?

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3 декабря 2021, 10:46 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Министр обороны Артис Пабрикс

Да уж, Латвию накрыла «любовная лихорадка» и нега… До сих пор латвийцы обсуждают эротическую фотоссесию экс-министра благосостояния Латвии, депутата Сейма Рамоны Петравичи. Если честно, то хороша же наша Рамона! Ох, хороша! И вот вам новая пища для разговоров министр обороны Латвии Артис Пабрикс… развелся с супругой. «Шерше ля фам». По Латвии прокатился слух, а возможно, и реальность о том, что интересный мужчина министр полюбил другую девушку.

Нет, министр обороны Латвии не рассказывает о своих чувствах на каждом углу, но в социальных сетях написал:



«Хотим проинформировать, что после долгих лет, проведенных в действительно глубоких отношениях, мы с Ундиной (супруга министра обороны) приняли решение о разводе. Это было трудное решение для нас обоих, но мы осознаем, что оно правильное и наша совместная жизнь кончилась. Мы договорились сохранить хорошие отношения и в дальнейшем будем поддерживать друг друга».



В приличном обществе моментально зашептались: видимо, есть другая женщина… Да, в политических кулуарах ходили слухи, что г-н министр связан романтическими отношениями с руководителем его бюро девушкой Нелде, которая моложе мужчины более, чем на 25 лет…



Что тут началось в Латвии!!! «Именитые» политологи, видимо, забыв о своей личной жизни, увы, с «ногами» залезли в чужую: мол, жаль, что нельзя «наказать» наших политиков, которые могут изменить своим женам, а потом работать, как ни в чем не бывало – учитесь у скандинавских стран!



А уж после того, как в латвийские СМИ просочилась информация, что г-н Пабрикс продает свою виллу, то народ «возбудился», как никогда!



Стоит только представить, какой поток энергии льется на министра обороны Латвии. Выдержать, увы, сложно!



И мне, пережившей подобное (ко мне уходил мужчина) хочу сказать: «А вам нечем заняться? Что обсасываете, простите, чужие косточки?» Вам интересно, что говорит министр своей экс-супруге или как нежно он называет возлюбленную? Думаете, что у публичного человека в запасе «иные» слова-признания?



А вот мне на ум пришла песня Ирины Аллегровой: «Кому какая разница, какие ты мне говорил слова. Кому какая разница, что лишь от них кружится голова. Кому какая разница, кому сейчас моя открыта дверь…»



Как же мы любим подглядывать за публичными людьми, советовать, осуждать! И плевать, простите, что никто толком ничего не знает: почему разводился, полюбил-не полюбил…



Знаете, а вот я зауважала г-на Пабрикса! Почему? А он показал себя настоящим мужчиной: развелся, не носился, простите, «по углам» с дамой сердца… Полюбил – решил! И что в этом дурного? Это говорит только о его порядочности! Идем дальше… Если человек по совести поступает с людьми, то он будет и честен в других делах… Есть такая надежда…



Своими мыслями я поделилась с депутатом Сейма Рамоной Петравичей. Вот, что мне ответила самая харизматичная женщина латвийского Сейма:





«Это безобразие, когда обсуждают разводы, раздел имущества и т.д. Ужасно потому, что в этот момент у человека тяжко на душе, нервозно. Любой развод – маленькая «смерть». Хочется закрыться от посторонних глаз. Например, после моей откровенной фотосессии, я выслушала много чего: как я могла, будучи депутатом, показать свои ноги? Это неприлично? А пить пиво женщинам на улице – прилично? До сих пор слухи не утихают… А тут – развод г-на Пабрикса. Разве политик не имеет право на счастье? Разве он обманывал годами свою вторую половину? Он поступил, как мужчина – все взял в свои руки и решил! Мне пришла одна мысль в голову: государство сродни семье… А семью защищает, оберегает мужчина. Решает сложные бытовые вопросы мужчина! Так должно быть… Пусть простят меня, но много ли у нас мужчин, которые смогут защитить государство-семью? Мужчина выражается в поступках. Если отбросить сплетни, то личный поступок Пабрикса – характерно мужской. Стоит задуматься об этом… Слишком сегодня у нас стало много «мягких» мужчин, без твердой руки и заботы о женщине».



А я согласна с Рамоной Петравичей… Мы все имеем право на счастье! Личное мнение.

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