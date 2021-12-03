В Вильнюсе установили «самую невероятную» елку в Европе

Несколько лет подряд самой красивой елкой в Европе становится рождественская красавица из Вильнюса. Видимо, и этот год не станет исключением.
Зимнюю красавицу можно увидеть возле Вильнюсского собора: ее высота 27 метров, а в качестве украшений - 96 электрических гигантских снежинок. Елка засияла 27 ноября!
На украшение было потрачено 3000 искусственных веточек, 200 кв.м зеркал, 900 метров гирлянд. Сама инсталляция состоит из трех слоев: зеркала, которые символизируют лед и белые ветви в снегу. Средний слой – снежинки, а верхний состоит из гирлянд. Все элементы взаимосвязаны: зеркала отражают украшения, огни – здания и сам город… Создается такое впечатление, что елка танцует, сверкая огнями…
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