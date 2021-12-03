В Латвии появилась необычная скульптура

Жители одного из районов Риги пребывают в «растрепанных» чувствах от снежной фигуры… спорной формы.
Снежная фигура «олицетворяет» символ плодородия… Так считают одни жители района, а другие проходят мимо опустив глаза:
«Совсем уже делать нечего! Я, конечно, не ханжа, но это перебор… по улицам ходят дети! Куда полиция смотрит?»
«Шедевр! У нас любят «фигуры лепить»: многоручка, айсберг коррупции… А может его гирляндами украсить?»
«А, что тут особенного! Все естественно! У нас демократия, свобода слова, нравов…»
«Иду домой спокойно, а тут такое искусство. Не поверила! Потом очки нацепила – красота!»
Сей шедевр до сих пор украшает один из районов Риги…
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