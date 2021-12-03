В Латвии появилась необычная скульптура

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3 декабря 2021, 09:22 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Татьяны Тимуки

Жители одного из районов Риги пребывают в «растрепанных» чувствах от снежной фигуры… спорной формы.

Снежная фигура «олицетворяет» символ плодородия… Так считают одни жители района, а другие проходят мимо опустив глаза:

«Совсем уже делать нечего! Я, конечно, не ханжа, но это перебор… по улицам ходят дети! Куда полиция смотрит?»

«Шедевр! У нас любят «фигуры лепить»: многоручка, айсберг коррупции… А может его гирляндами украсить?»

«А, что тут особенного! Все естественно! У нас демократия, свобода слова, нравов…»

«Иду домой спокойно, а тут такое искусство. Не поверила! Потом очки нацепила – красота!»

Сей шедевр до сих пор украшает один из районов Риги…

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