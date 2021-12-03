Латвия: женщина вызвала полицию из-за мужа, который не разрешил ей пить

Аргументы Недели → Общество 13+

3 декабря 2021, 09:07 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Delfi.lv

И смех, и грех! Латвийская дама вызвала полицию из-за мужа, который не разрешил ей пойти за спиртным!



В какую сумму обошелся звонок даме?



Звонившая получила штраф в размере 35 евро.



Суть вопроса!



Сотрудники латвийской полиции получили информацию о семейном конфликте. Прибыв по указанному адресу, выяснилось, что женщина в течение дня употребляла алкоголь и хотела пойти за добавкой, но муж попытался остановить ее. Женщина рассердилась и вызвала полицию. Стражи правопорядка выслушали обоих и пришли к выводу, что нет в этом скандале… состава преступления… Но, дама вызвала полицию без всякого повода, вот потому и было возбуждено дело об административном правонарушении и наложен штраф в 35 евро!



Полицию понять можно: когда службы экстренной помощи отправляются по таким вызовам, то жизненно важная помощь может «не успеть» приехать к тем, кому она действительно необходима.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости