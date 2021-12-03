3 декабря 1967 года хирург Кристиан Барнард осуществил первую успешную пересадку сердца

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3 декабря 2021, 09:00 Сергей Нечаев,

Фото из открытых источников

3 декабря 1967 года в госпитале «Гроот Шур» (Кейптаун) хирург Кристиан Барнард, родившийся в 1922 году, пересадил 54-летнему Луису Вашканскому, страдавшему неизлечимым сердечным заболеванием и диабетом, сердце 25-летней Денизы Дарваль, погибшей накануне в автомобильной катастрофе.



Операция длилась примерно пять часов. А перед этим хирург провел 48 аналогичных операций на собаках, однако собаки не жили дольше десяти дней. Луис Вашканский умер через 18 дней после операции от пневмонии. Однако следующий пациент, Филип Блайберг, прожил с пересаженным сердцем более 19 месяцев.



В период с декабря 1967 года по ноябрь 1974 года Кристианом Барнардом были проведены десять трансплантаций сердца и одна трансплантация сердца и легких. Из этих десяти пациентов четыре человека жили дольше 18 месяцев, причем двое из них стали долгожителями (например, Дирк ван Зил, получивший новое сердце в 1971 году, прожил после операции 24 года).



В начале 1980-х годов, с открытием иммунодепрессантов, число пересадок резко возросло, а в современной трансплантологии пересадка сердца стала рутинной операцией, после которой пациенты живут более десяти лет.



Кристиан Барнард умер 2 сентября 2001 года на Кипре. В его родном городе Бофорт-Уэст на юге ЮАР в настоящее время открыт музей его имени, в котором хранятся его награды (он имел 11 почетных докторских степеней, 36 международных призов и 76 золотых, серебряных и бронзовых медалей).

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