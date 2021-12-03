Депутат Сейма Латвии затронул «еврейский вопрос»

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3 декабря 2021, 08:52 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: commons.wikimedia.org

Латвия выделила 40 миллионов евро еврейской общине, чтобы возместить ущерб с целью исторической несправедливости последствий Холокоста, совершенного нацистским тоталитарным режимом и советским коммунистическим тоталитарным режимом в Латвии. Выплаты запланированы с 1 января 2023 года по 31 декабря 2032 года.



Вопрос о выделении 40 миллионов еврейской общине рассматривался много лет. Если честно, то многие политики Латвии не были согласны с такой суммой по факту. Но при нынешнем правительстве, нет секрета, что г-н президент Латвии – еврей, несмотря ни на что, финансы были выделены. Разумеется, у многих русскоязычных латышей Латвии такое решение вызвало недоумение: все давно плачено-переплачено аж до третьего поколения, а 40 миллионов… возникли. Удивление латвийцев понятно – сейчас целое государство будет выплачивать реальные деньги «какой-то» организации… Еврейское общество и евреи, которые пережили ужасы геноцида, погибли – разные понятия. Да, такое мнение высказывали вполне откровенно некоторые латвийцы.



Холокост – боль, ужас, страх, бесчеловечность! Ни одну нация нельзя уничтожать! Никогда! И это будет всегда в памяти людей.



Вопрос иной: почему прошло 80 лет с тех страшных дней, когда в Латвии уничтожали сотни евреев, до сих пор актуально стоит этот вопрос? Все известно, что за подобные нацистские преступления Германия выплатила деньги жертвам Холокоста, их детям, внукам… Лично мне не совсем понятно, за что выделяют спустя 80 лет эти миллионы? Сколько жертв Холокоста осталось в мире? Хотелось бы уточнить, какое юридическое (справедливое) обоснование есть для этих 40 миллионов?



Живя в Латвии, я наблюдаю, особенно в последние годы, что 9 мая не отмечается с таким уважением, благодарностью, как дни Холокоста. Да и страшные для латвийцев дни памяти депортации в Сибирь, на Урал, Казахстан, Север проходят относительно спокойно, без «алчности». А стоит вспомнить, как людей сгоняли в вагоны для скота: детей, младенцев, женщин, стариков… Стоит помнить, как умирали эти люди, не доехав до места депортации, а их тела выкидывали из вагона… Если говорить в международном масштабе, то разве жители с берегов Невы, которые пережили блокаду – требуют 80 лет выплаты, выплаты, выплаты?



Я выскажу свое мнение: почему одной нации, пережившей ужасы, боль, несправедливость, выплачивают до сих пор за прошлое, а другой нации – небольшие пенсии, «грамоты» и продуктовый набор? Я высказала то, о чем многие молчат. Почему? Видимо, не умеют «вспомнить» правильно о прошлом. Обидно, за жертв лагеря Саласпилс и их родственников, обидно за блокадников, обидно за тех погибших летчиц, которых немцы называли «ночные ведьмы», бивших фашистов, за Зою Космодемьянскую, за Хатынь, в конце концов мне обидно за моего дядю, летчика-сибиряка, который совершил огненный таран! Мне больно от такой «памяти». Наболело!



Видимо, не только у меня. Депутат Сейма Латвии Эдвинс Шноре предложил выделить средства на поддержку общины рома из тех 40 миллионов, что выделены еврейской общине.



Что предложил г-н депутат?



Чтобы соответствующие средства также были выделены на восстановление и сохранение культурного и исторического наследия ромов, а также на поддержку работы общинных организаций рома. Г-н Шноре в свою очередь призывает уточнить, кому выделяются 40 миллионов (видимо, конкретно). Депутат Сейма призывает уточнить одно из положений законопроекта, в котором говорится, что средства выделяются на медицинское обслуживание политически репрессированных и жертв Холокоста. В его предложении оговаривается, что средства не должны использоваться для лечения бывших сотрудников и агентов репрессированных учреждений нацистской Германии и СССР.



Да, есть очевидный факт: до ВОВ школы, детские дома, больницы принадлежали еврейским религиозным организациям, а также членам еврейской общины, семьи которых были полностью истреблены. Имущество было построено за личные деньги или пожертвование…



Давайте разберемся: а есть ли документы, которые «говорят о прозрачности» подобного имущества? Разве в Латвии нет недвижимости у еврейской общины? По какому, простите, «кругу» идет выплата сейчас? Для кого (конкретно) были построены школы, дома культуры до ВОВ? Для всех национальностей, которые проживали до ВОВ в Латвии? Простите, 40 миллионов – огромные деньги и они пойдут из кармана латвийцев! Люди имеют право знать!



Продолжение следует…

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