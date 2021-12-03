Магнитогорск признан одним из лучших моногородов России

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3 декабря 2021, 06:49 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Людмилы Ковалевой, «Южноуральская панорама»

Город Челябинской области вошел в топ-10 рейтинга монопрофильных муниципальных образований РФ по итогам 2020 года. Итоги исследования представила главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ, генеральный директор некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» Ирина Макиева в ходе пресс-конференции, которая состоялась в пресс-центре ИА ТАСС.

Рейтинг моногородов составляется на основе 17 показателей: статистики, опросов жителей и бизнеса, оценки взаимодействия города с институтами развития, сообщает сайт моногорода.рф.

С победой Магнитогорск поздравил губернатор Челябинской области Алексей Текслер: «Мы называем Магнитогорск второй столицей Южного Урала. Благодаря, в том числе градообразующему предприятию, реализуем ряд больших, возможно, крупнейших в стране социальных, инфраструктурных проектов. Считаю, что Магнитогорск заслуженно попал в когорту лучших моногородов нашей страны».

Среди достижений Магнитогорска — парк «Притяжение», активное благоустройство, обновление общественного транспорта, развитие малого и среднего бизнеса.

Добавим, что на Южном Урале насчитывается 16 моногородов. Крупные инвестпроекты реализуются в Верхнем Уфалее, Бакале, Карабаше и других населенных пунктов.

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