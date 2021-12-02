В Латвии изменились правила получения ВНЖ

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2 декабря 2021, 22:19 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото из открытых источников

Национальное объединение Латвии считает, что вид на жительство в Латвии положено не всем: не следует давать его в обмен на инвестиции в экономику страны. Сейм начал работу над поправками к иммиграционному закону.



Разрешения на временный вид на жительство (ВНЖ) выдаются в счет инвестиций в национальную экономику с середины 2010 года. К концу 2020 года в обмен на такие инвестиции было выдано 19000 разрешений, что за все это время принесло экономике 1,55 млрд евро. Большая часть или 83% этих денег тратится на рынке недвижимости.



Национальное объединение борется с этой процедурой с момента ее введения. Однако теперь правительство согласилось с тем, что ВНЖ больше не будут выдавать тем лицам, которые приобрели недвижимость, беспроцентные государственные ценные бумаги или инвестировали в субординированные обязательства кредитных организаций.



Согласно намерению правительства, в будущем только иностранцы, вложившие свои средства в бизнес, смогут получить ВНЖ. В среду депутаты Комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции должны были приступить к работе над этим законопроектом, но заседание комиссии не состоялось, так как многие депутаты не явились, и кворум не был обеспечен.



На вопрос, почему правительство, наконец, последовало давним призывам Нацобъединения, Эдвин Шноре, заместитель председателя комиссии, объяснил, что расчеты Министерства экономики показывают, что система больше не приносит результатов.



Об этом также свидетельствует информация, собранная Управлением по делам гражданства и миграции - в начале программа ВНЖ ежегодно приносила сотни новых разрешений, а за первые шесть месяцев этого года - лишь 49.



Тенденцию к снижению спроса на ВНЖ также иллюстрируют данные за 2020 и 2019 годы. В частности, в 2020 году поступило 107 заявок инвесторов, сумма инвестиций достигла 26,3 миллиона евро, в 2019 году поступило 146 заявок и сумма инвестиций составила 33,1 миллиона евро. Большинство инвестиций по-прежнему приходились на сферу недвижимости.



Партнеры Нацобъединения по коалиции, наконец, признали, что лица, участвующие в программе ВНЖ, не способствуют сплочению населения Латвии.



«Органы безопасности указали, что около 90% тех, кто подает заявление и получает вид на жительство, - русскоязычные люди из бывших республик СССР. Они выбирают Латвию, потому что здесь все на русском языке - образование, сервис. Власти считают, что это противоречит государственным документам, которые предусматривают объединение нашего общества на основе латышского языка. Службы видят угрозу сплоченному обществу. Мы тоже их видим», - говорит Э. Шноре.

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