Латвийский политолог: Россия вторгнется на Украину, вероятно, в этом месяце

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2 декабря 2021, 22:09 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото из открытых источников

Нет, Россия не дает спокойно «жить» националистически настроенным гражданам Латвии – определенно! Латвийский политолог Юргис Лиепниекс решил высказать свое мнение о том, когда Россия «нападет» на Украину…



По мнению, г-на политолога, вероятно, в этом месяце…



«Посидел тут с умным человеком, наша диванная экспертиза геополитики такова, что нападение России на Украину все же ожидается. Цель – Новороссия со столицей в Одессе. Вероятное нападение – 23 декабря, когда цивилизованный мир и политики с бюрократами ЕС находятся на каникулах», - предположил Юргис Лиепниекс.



Вероятно, г-н политолог имеет в виду, что Россия «нападет» на Украину тогда, когда католический мир будет отмечать Рождество. Вона как!



Кстати, г-н Лиепниекс высказал предположение, что украинская армия, пусть и укрепленная, сможет противостоять России.



Сложно предположить, а сколько и, простите, что выпил латвийский политолог с "умным" человеком, чтобы озвучивать такие серьезные вещи…



А мне хочется спросить: «А не скажете вы мне, г-н политолог, когда Латвия будет процветать?»



Что думают латвийцы по этому поводу?



«Точно нападет! 32 мая в 6 часов дня… после разгона облаков и установление хорошей погоды».



«А Россию проинформировали о дате нападения? Ой, боюсь, что она не явится на войну… В Латвию уже 30 лет не приходит!»



«Понеслось! Кто принимает ставки, господа?»



«Палата №6! Войну по расписанию объявлял только Мюнхгаузен!»



«Чего несет этот политолог? Хочет, чтобы у Латвии еще больше осложнились отношения с Россией? Доиграется…. Мой дед посетил Варшаву и Берлин без визы в 1945 году… Смотри, чтобы не повторилось!»

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