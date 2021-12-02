Зачем Латвии нужно было вступать в НАТО

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2 декабря 2021, 21:39 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: REUTERS/Ints Kalnins

С 30 ноября по 1 декабря министры иностранных дел стран НАТО встретились в Риге, чтобы обсудить сотрудничество с партнерами и ЕС, а также новую стратегическую концепцию Альянса. Об этом сообщила пресс-служба МИД Латвии.

Напомним, предыдущий саммит НАТО в Риге проходил в 2006 году, и с тех пор, по мнению МИД Латвии, безопасность существенно изменилась: угроза нависла не только над странами Альянса, но и над всем мировым порядком, основанным на демократических ценностях. Военная аннексия Крыма Россией и ее агрессия на востоке Украины подорвали международную безопасность, создав угрозу евроатлантической безопасности.



Что предлагает НАТО России?



Возобновить диалог с Альянсом. По этому поводу высказался генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг:



«Мы видим необоснованную концентрацию сил, которая не разъясняется. Все это сопровождается усиленной риторикой и дезинформацией. Мы знаем, что Россия ранее уже использовала силу против Украины и других соседних стран. У нас единая цель – удержать Россию от любых дальнейших агрессивных действий».



О чем говорил «слет» министров иностранных дел страны, входящих в блок НАТО, который проходил в Риге?



На этот вопрос ответил депутат Сейма Карлис Шадурскис:



«Я думаю, это очень важно, учитывая что Латвия, Литва и Польша сейчас находятся под прицелом очень значительной гибридной операции со стороны Белоруссии, и скорее всего, одного господина в Кремле, у которого в любом случае беспроигрышный сценарий, потому что он ничего не делает своими руками, а наблюдает за тем, что происходит. Данная встреча очень важна, чтобы показать единство. Не стоит забывать, что Латвия находится рядом с Украиной… Я положительно отношусь к сигналам, которые подают госсекретарь США, генеральный секретарь НАТО… Если бы мы не вступили в НАТО в 2004 году, то в 2008 году Россия бы разыграла свою авантюру не на Грузии, а на Прибалтике. НАТО – институт, который гарантирует нашу безопасность».

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