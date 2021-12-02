Челябинцы не отказались из-за пандемии от услуг новогодних аниматоров

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2 декабря 2021, 18:16 Анна Семенова

Новогодние аниматоры вновь придут к челябинским детям оффлайн. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Спрос на поздравление Деда Мороза и Снегурочки вырос более чем на 50%.

Об этом сообщает «Южноуральская панорама» со ссылкой на сервис «Авито Услуги». Если в прошлом году пандемия внесла свои коррективы и люди предпочитали онлайн-поздравления от Деда Мороза и Снегурочки, то в текущем сезоне только за последний месяц спрос на новогодних аниматоров уже вырос на 52%.

В ноябре забронировать услугу можно было минимум за 1199 рублей. Программа может длиться от 10 минут до целого часа. Дед Мороз с внучкой предлагает прочитать с ребенком стихи, спеть песенку, вместе поводить хоровод вокруг елочки, вручить подарок и даже показать фокусы.





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