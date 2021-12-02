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Суд признал законным отстранение педагогов от работы из-за отказа вакцинироваться

, 15:03 Источник: Telegram

Суд признал законным отстранение педагогов от работы из-за отказа вакцинироваться
Вакцинация, Nikolay Gyngazov/globallook.com

Николаевский районный суд Волгоградской области признал законным отстранение от работы педагогов детской школы искусств за отказ вакцинироваться от коронавируса. Об этом  сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

«Преподаватели МКОУ ДО  «Детская  школа  искусств» Е. и Т. обратились в суд с иском, в котором указали, что в августе 2021 года приказом директора школы они были отстранены от работы в связи с отказом от вакцинации против коронавирусной инфекции. Просили признать приказы об отстранении незаконными, допустить их к работе, выплатить  заработную плату за время отстранения и взыскать компенсацию морального вреда», - говорится в телеграм-канале пресс-службы.

Изучив материалы дела и выслушав участников процесса, суд отказал истцам. Действия работодателя признаны законными. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Ранее замглавы Минтруда Елена Мухтиярова разъяснила, что отстранить учителя от работы при отказе от вакцинации можно только в том случае, «если главные санитарные врачи субъектов и их заместители наделяются полномочиями выносить мотивированные постановления о проведении профилактических прививок гражданам или отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям». Однако отстранение педагога от работы может действовать «на период эпиднеблагополучия». 

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