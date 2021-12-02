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Камерный хор РТУ МИРЭА исполнил легендарную песню рок-группы «Земляне»

, 14:20

Камерный хор РТУ МИРЭА исполнил легендарную песню рок-группы «Земляне»

Воссоединение советской и российской рок-группы «Земляне» в золотом составе не оставило равнодушным камерный хор РТУ МИРЭА. Исполнители хора перепели легендарную композицию «Трава у дома», а автором обновленной аранжировки мега-хита стал лично руководитель и главный дирижер хора Иван Самойлов.

«Это абсолютное новое прочтение нашей песни. Ни одного похожего кавера я до сих пор не слышал, а уж я-то переслушал их сотни. Спасибо вам, ребята, за музыкальный привет и за то, что оценили воссоединение «Землян»!», - прокомментировал новое звучание песни один из отцов-основателей рок-группы Владимир Киселев.

«Мы давно мечтали спеть «Траву у дома». Эта песня стала гимном российской космонавтики, а выпускники нашего Университета работают в этой высокотехнологичной сфере. Мы посвящаем ее не только воссоединению «Землян», но и замечательной актрисе Юлии Пересильд, недавно побывавшей на орбите», - объяснил замысел главный дирижёр и руководитель хора Иван Самойлов.

Напомним, в этом году отцы-основатели рок-группы «Земляне» Игорь Романов и Владимир Киселев объявили о своем возвращении в состав легендарного коллектива. Поклонники музыкантов безумно обрадовались новости о возвращении золотого состава любимой группы и теперь ждут нового концертного тура «Землян».

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