Блогеры стали чаще попадать на скамью подсудимых за лайки

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2 декабря 2021, 14:19

В конце ноября московский суд приговорил троих блогеров, разыгравших таксиста, к реальным тюремным срокам. Молодые люди угнали автомобиль, а через несколько минут вернули его таксисту. Свои действия горе-шутники снимали на камеры для дальнейшего выкладывания в Сеть. Суд не оценил юмор молодых людей, и вынес наказание по всей строгости закона. Троицу приговорили к трём с половиной годам колонии каждому.



Очевидно, общество стало по-другому оценивать действия блогеров. Для получения популярности многие люди идут даже на правонарушения и преступления. Неумные блогеры привлекают внимание к своей персоне при помощи скандалов, склок. В погоне за хайпом, молодёжь часто оказывается в отделении полиции, где настроения и амбиции кардинально меняются.



Блогер из Таджикистана Руслан Бобиев отправился в колонию за фотографию, на которой его девушка имитирует оральный секс. На даме была надета куртка с надписью полиция. Свой «сюжет» блогер снял на фоне храма Василия Блаженного в Москве.



Девушка также получила реальный тюремный срок. После отбывания наказания Бобиев будет депортирован на родину и не сможет вернуться в Россию ещё очень длительное время. К сожалению, уголовные сроки не останавливают молодёжь, желающую получить славу в одночасье.





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