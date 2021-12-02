Цифровой экомониторинг приходит в российские города

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2 декабря 2021, 13:56

Компания «Цифровой экомониторинг», резидент Фонда «Сколково», подготовила на базе одноименной платформы демонстрационные сервисы для мониторинга городов - Москвы, Челябинска, Перми, Рязани. Каждый сервис оснащается набором специальных панелей инструментов - дашбордов, правилами оповещений и рассылок. Пользователи из городов и предприятий наиболее часто работают работают более чем с 10 дашбордами, на каждом из которых выведены наиболее значимые для них информационные графические элементы - виджеты.

Платформа уже поддерживает 18 типов виджетов, включая карты ГИС. На сегодняшний день платформа «Цифровой экомониторинг» проработана с более 100 различных организациями в 10 регионах России. Так например, на одном из проектов газоанализаторы позволяют измерять каждую секунду показатели по более чем 30 различным веществам. Журнал истории уже содержит базу данных с объемом выборки более 1 года. Постоянно наращивается число сервисов, ориентированных на использование в рамках городской среды.

«Наша платформа «Цифровой экомониторинг» в 2022 году запускает масштабную программу пилотов по развёртыванию систем непрерывного экологического мониторинга на промышленных предприятиях, в том числе на тех из них, которые расположены внутри городов или границах городских территорий. Платформа имеет многоуровневую комплексную функциональность, и может быть эффективно использована как для самих предприятий, для населённых пунктов, в которых они располагаются. С увеличением широты спроса мы наращиваем число цифровых и интеллектуальных сервисов, ориентированных на использование для мониторинга воздействия со стороны предприятий в рамках ведения городского хозяйства», — заявил Владислав Кудрявцев, сооснователь компании «Цифровой экомониторинг».

«Цифровой экомониторинг» — это ИТ-решение, специализированное на непрерывном онлайн-контроле загрязнения окружающей среды, качества воздуха и воды в режиме непрерывного мониторинга, которое делает эту систему универсальной как для контроля уровня загрязняющих веществ, так и для оценки углеродного следа по влиянию предприятий и государств на окружающую среду. Модульная архитектура этой цифровой платформы позволяет легко её разворачивать под любые задачи и интегрировать в общегосударственную систему экологического контроля. Она производит сбор, обработку и хранение полученных данных с возможностью автоматического или ручного представления результатов в виде таблиц, диаграмм, графиков, а встроенные инструменты анализа дают возможность прогнозировать динамику загрязнения. Таким образом, интеллектуальная платформа «Цифровой экомониторинг» может быть использована как инструмент управления промышленными активами и городской среды в соответствии с принципами ESG-трансформации – управления бизнес и общественными процессами, основанном на экологических и социальных ценностях.



Справка: Компания «Цифровой экомониторинг» digital-eco.ru, +7 499 7030757, — разработчик комплексных систем экомониторинга, резидент инновационного центра Сколково. Платформа «Цифровой экомониторинг» реализуется при поддержке Фонда содействия инновациям.

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