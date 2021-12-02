Журналисты из Челябинской области стали победителями всероссийского конкурса

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2 декабря 2021, 13:41 Татьяна Михайлова Источник: Южноуральская панорама

Фото с сайта «Южноуральской панорамы»

Корреспондентов газеты «Южноуральская панорама» отметят наградами.

Стали известны итоги Всероссийского конкурса журналистов «Золотой Гонг — 2021». Корреспондент «Южноуральской панорамы» и второкурскница Института медиа и социально-гуманитарных наук ЮУрГУ Мария Русакова стала победителем в номинации «Лучший материал года о социальных проблемах». Жюри отметило интервью Марии «Рекорды Леры. Как спортсменка из Челябинска готовилась к Паралимпиаде в Токио». Героем публикации стала трехкраткая паралимпийская чемпионка Валерия Шабалина.

Есть у коллектива «Южноуральской панорамы» еще одна победа. Евгений Аникиенко занял второе место в специальной экологической номинации генерального партнера конкурса Росводоканала — «Река начинается с капли». На суд жюри автор представил три материала.

Добавим, что награждение победителей пройдет в онлайн и офлайн формате 3 декабря.

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