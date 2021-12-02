Жители Челябинской области могут отправить письмо новогоднему волшебнику

Это может быть не только Дед Мороз, но и, например, Кыш Бабай.
Прекрасная традиция существует у Почты России. Каждый год здесь дают детям возможность отправить послание волшебному дедушке и попросить желанные подарки под елку.
Почтовые ящики, куда можно опустить письмо, адресованное Деду Морозу или его «коллегам» Урал Морозу, Кыш Бабаю и другим, находятся сейчас не только в любом отделении связи, но и на некоторых городских площадках, например, в музеях и выставочных центрах. Заметить их не сложно, они ярко оформлены в праздничном стиле. Последний день «приема» пожеланий – 31 декабря.
Как сообщили в пресс-службе Почты России, узнать точный адрес проживания волшебного деда в разных регионах страны поможет табличка, установленная рядом с каждым ящиком.
Чтобы письмо ушло Деду Морозу, необходимо указать следующие координаты: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, «Дом Деда Мороза».
Сотрудники почты обещают сортировать и отправлять детские письма каждый день.
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