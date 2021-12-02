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Жители Челябинской области могут отправить письмо новогоднему волшебнику

, 13:16

Жители Челябинской области могут отправить письмо новогоднему волшебнику
Дед Мороз ждет посланий от ребятишек. Фото Дмитрия Куткина, Вечерний Челябинск

Это может быть не только Дед Мороз, но и, например, Кыш Бабай.

Прекрасная традиция существует у Почты России. Каждый год здесь дают детям возможность отправить послание волшебному дедушке и попросить желанные подарки под елку.

Почтовые ящики, куда можно опустить письмо, адресованное Деду Морозу или его «коллегам» Урал Морозу, Кыш Бабаю и другим, находятся сейчас не только в любом отделении связи, но и на некоторых городских площадках, например, в музеях и выставочных центрах. Заметить их не сложно, они ярко оформлены в праздничном стиле. Последний день «приема» пожеланий – 31 декабря.

Как сообщили в пресс-службе Почты России, узнать точный адрес проживания волшебного деда в разных регионах страны поможет табличка, установленная рядом с каждым ящиком.

Чтобы письмо ушло Деду Морозу, необходимо указать следующие координаты:  162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, «Дом Деда Мороза». 

Сотрудники почты обещают сортировать и отправлять детские письма каждый день.

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