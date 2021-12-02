В Кемерове 3 декабря состоится траурная церемония в память о погибших на шахте «Листвяжная»

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2 декабря 2021, 09:07 Источник: ТАСС

шахта "Листвяжная", Kemerovo Region Government/via Globallookpress.com

В пятницу, 3 декабря, в Кемерове пройдет траурная церемония в память о погибших в результате аварии на шахте "Листвяжная". Соответствующую информацию предоставили в четверг в городской администрации.

Согласно последним данным, завтра в Кемерове пройдет церемония возложения цветов к монументу "Память шахтерам Кузбасса". Она начнется в 08:21 по местному времени (04:21 по Москве), в те часы, когда на шахте случилась авария.

Кроме того, в пятницу состоится онлайн-акция "Светлая память в наших сердцах", в рамках которой будут вспоминать о горняках и спасателях, погибших на "Листвяжной".

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