Иностранцы назвали «концом света» зимние кадры из Владивостока

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1 декабря 2021, 23:03

снег, фото: pixels.com

Иностранцы активно обсуждают в Twitter снимки с заснеженными улицами и большими сугробами во Владивостоке. В городе образовались крупные пробки из-за сильного снегопада.

На кадрах запечатлены машины, застрявшие в снегу, парализованное движение общественного транспорта, люди, пытающиеся вытащить свои автомобили с помощью тросов и др.

«Конец света начинается с России»,- написал один из читателей.

«Что-то я не удивлен, что некоторых русских смешат новости о глобальном потеплении»,- добавил другой.

Еще один пользователь обратил внимание на маленький размер «машинок» и предложил пересесть всем русским на внедорожники.

«Я жил в похожем климате. Хорошие времена были… Шутка!» - сыронизировал другой читатель.

Severe blizzard with hurricane force wind gusts 75 mph in Vladivostok, Russia. pic.twitter.com/ub2kX12gsK — Kirill Bakanov (@WeatherSarov1) November 30, 2021

Также фотографии с последсвтиями снегопада во Владивостоке разметило РИА Новости. На снимках видны машины, которые практически полностью закопаны в сугробах.

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