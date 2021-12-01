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Иностранцы назвали «концом света» зимние кадры из Владивостока

, 23:03

Иностранцы назвали «концом света» зимние кадры из Владивостока
снег, фото: pixels.com

Иностранцы активно обсуждают в Twitter снимки с заснеженными улицами и большими сугробами во Владивостоке. В городе образовались крупные пробки из-за сильного снегопада.

На кадрах запечатлены машины, застрявшие в снегу, парализованное движение общественного транспорта, люди, пытающиеся вытащить свои автомобили с помощью тросов и др.

«Конец света начинается с России»,- написал один из читателей.

«Что-то я не удивлен, что некоторых русских смешат новости о глобальном потеплении»,- добавил другой.

Еще один пользователь обратил внимание на маленький размер «машинок» и предложил пересесть всем русским на внедорожники.

«Я жил в похожем климате. Хорошие времена были… Шутка!» - сыронизировал другой читатель.

Также фотографии с последсвтиями снегопада во Владивостоке разметило РИА Новости. На снимках видны машины, которые практически полностью закопаны в сугробах.

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