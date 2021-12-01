Автоэксперт Гудков рассказал о том, как избежать замерзания дизельного топлива

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1 декабря 2021, 22:04

pixabay.com

Зимой обязательно нужно использовать правильное дизельное топлив. Иначе есть вероятность того, что оно замёрзнет. Но даже в этом случае можно найти выход из положения. Об этом рассказал заместитель главного редактора издательского дома «За рулем» Никита Гудков «Вечерней Москве».

По словам автоэксперта, в морозы нужно заливать подходящее дизельное топливо.

«В холодную погоду прежде всего сложность представляет то, что дизельное топливо загустевает. Нужно подготовиться к морозам заранее: залить топливо с пониженной температурой замерзания», — посоветовал Гудков.

Но если вдруг нет возможности использовать такое топливо (например, в машине с лета остался полный бак, и автомобиль все это время не использовался), то можно залить специальную присадку — антигель, отметил эксперт.

Особенность дизеля в зимний период заключается в его температурном режиме, подчеркнул Гудков.

«Дизель греется долго и меньше греется вообще. Его рабочая температура ниже, что плохо сказывается на отоплении. На современных дорогих автомобилях эту проблему решают либо прямо на заводе, либо установкой электрического обогревателя в отопитель, либо установкой топливного подогревателя, который отдельно сжигает топливо, чтобы прогревать охлаждающую жидкость, потому что сам дизель не прогревает», — рассказал он.

Гудков отметил, что дизельный двигатель, как и бензиновый, можно запустить при помощи буксировки, если это необходимо. Однако такой способ не всегда является эффективным. Например, при разряженном аккумуляторе такое действие поможет, а при замерзшем топливе, наоборот, будет бессмысленным.

Эксперт порекомендовал при сильно замёрзшем топливе переместить автомобиль в тёплое место.

«При критическом замерзании нужно переместить машину в теплое помещение. Потому что, к примеру, дальнобойщики, которые на обочине дорог газеты жгут и тем самым бак греют, — это все неполноценные методы, в самом двигателе застывшее топливо такая штука не прогреет», — заключил Гудков.

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