Хамовнический суд Москвы заочно арестовал бывшего педагога художественной академии за домогательства к ученицам

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1 декабря 2021, 22:09 Источник: ТАСС

суд, фото: pixels.com

Хамовнический суд Москвы заочно арестовал бывшего педагога Российской академии художеств Виктора Елизарова, который подозревается в растлении несовершеннолетних. Об этом в среду, 1 декабря, сообщили в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Елизарова меру пресечения в виде заочного ареста на два месяца с момента его задержания или экстрадиции»,- пояснил собеседник.

В суде уточнили, что Елизаров подозревается по ч. 3 ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении двух и более лиц).

Накануне в полицию обратилась 26-летняя девушка с жалобой на домогательства со стороны одного из преподавателей МЦХШ при Российской Академии Художеств, когда ей было 14 лет. По ее словам, мужчина оказывал ей странные знаки внимания, а потом надругался над ней.

Также появилась информация о жалобах бывших учениц Елизарова на домогательства с его стороны.

Экс-учителя отстранили от работы, после чего он скрылся.

Ранее сообщалось, что в Приморье арестовали подозреваемого в растлении ребенка депутата от КПРФ Артема Самсонова.

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