Сезон писем открыт: новогодняя почта заработала в Подмосковье
1 декабря 2021, 21:41
Отправить письмо зимнему волшебнику теперь можно прямо из Москвы. Новогодняя почта Деда Мороза начала свою работу в Московском регионе, сообщает пресс-служба Почты России.
Отослать свое письмо можно в любом отделении Почты России, а также на таких городских площадках как музеи и выставочные центры. На центральной площади также разместился специально оформленный почтовый ящик.
Примечательно то, что в этот год отправить письмо Деду Морозу можно не только в Великий Устюг, но и в другие регионы к его помощникам. Письма Урал Морозу, карельскому молодому волшебнику Паккайне, удмуртскому Тол Бабаю, чувашскому Хел Мучи, Ямалу Ири и другим можно до самого последнего дня уходящего года - 31 декабря.
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