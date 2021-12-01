Сезон писем открыт: новогодняя почта заработала в Подмосковье

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1 декабря 2021, 21:41

pixabay.com

Отправить письмо зимнему волшебнику теперь можно прямо из Москвы. Новогодняя почта Деда Мороза начала свою работу в Московском регионе, сообщает пресс-служба Почты России.



Отослать свое письмо можно в любом отделении Почты России, а также на таких городских площадках как музеи и выставочные центры. На центральной площади также разместился специально оформленный почтовый ящик.



Примечательно то, что в этот год отправить письмо Деду Морозу можно не только в Великий Устюг, но и в другие регионы к его помощникам. Письма Урал Морозу, карельскому молодому волшебнику Паккайне, удмуртскому Тол Бабаю, чувашскому Хел Мучи, Ямалу Ири и другим можно до самого последнего дня уходящего года - 31 декабря.

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