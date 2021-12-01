Бесплатная помощь юриста станет доступна жителям Подмосковья
1 декабря 2021, 21:35
Пресс-центр Мособлдумы сообщил об участии Московской области в проекте, в рамках которого дистанционно оказывают бесплатную юридическую помощь.
В пилотном проекте, который планируют запустить в России, примут участие 10 регионов, в их числе и Московская область.
«Подмосковье сегодня» сообщает, что бесплатно помощь юриста смогут получить малообеспеченные граждане, инвалиды 1 и 2 группы, дети-инвалиды, ветераны Великой отечественной войны, а также дети сироты и их законные представители, представители других уязвимых групп.
В первом чтении Мособлдума также приняла законопроект, который позволит получить юридическую помощь бесплатно обманутым дольщикам.
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