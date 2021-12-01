Бесплатная помощь юриста станет доступна жителям Подмосковья

Аргументы Недели → Общество 13+

1 декабря 2021, 21:35

pixabay.com

Пресс-центр Мособлдумы сообщил об участии Московской области в проекте, в рамках которого дистанционно оказывают бесплатную юридическую помощь.



В пилотном проекте, который планируют запустить в России, примут участие 10 регионов, в их числе и Московская область.



«Подмосковье сегодня» сообщает, что бесплатно помощь юриста смогут получить малообеспеченные граждане, инвалиды 1 и 2 группы, дети-инвалиды, ветераны Великой отечественной войны, а также дети сироты и их законные представители, представители других уязвимых групп.

В первом чтении Мособлдума также приняла законопроект, который позволит получить юридическую помощь бесплатно обманутым дольщикам.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости