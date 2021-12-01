Тишковец предупредил москвичей о похолодании в ночь на 2 декабря до минус десяти градусов

Аргументы Недели → Общество 13+

1 декабря 2021, 20:49 Источник: РИА Новости

Москва, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что «эхом» уходящего циклона до 21 часа еще кое-где отзовется небольшой снег. При этом ночью температура воздуха упадет до минус 10 градусов.

«В результате одновременного воздействия радиационного выхолаживания земли и адвекции более студеного воздуха, ночью морозы станут крепчать. И впервые в этом осенне-зимнем сезоне столбики термометров устремятся к отметке минус 10»,- пояснил синоптик.

Тишковец добавил, что в Москве температура понизится до минус 7-10, в Подмосковье - до минус 6-11. По его словам, это с опережением в две недели «точь-в-точь соответствует климатическим показателям середины декабря». Метеоролог предупредил, что из-за высокой относительной влажности будет казаться, что температура воздуха на 3-4 градуса холоднее, чем на самом деле. Он рекомендует теплее одеваться.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости