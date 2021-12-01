В департаменте имущества Москвы опровергли данные о фейковом сертификате о вакцинации сотрудника

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1 декабря 2021, 18:39

Сотрудник столичного департамента городского имущества (ДГИ), который по данным СМИ якобы предоставил поддельный сертификат о вакцинации, подтвердил наличие прививки внесенным в реестр документом. Об этом изданию «Подъем» сообщили в ведомстве.



«У нас, как у работодателя, пока нет оснований полагать, что наш коллега причастен к правонарушению – предоставленный сертификат о вакцинации размещен на сайте Госуслуги gosuslugi.ru. Правоохранители ведут доследственную проверку, по результатам которой будет сделан вывод о подлинности сертификата», – сообщили в ДГИ.



Отмечается, что сотрудник подтвердил свою вакцинацию документом, который внесен в реестр на Госуслугах.



Ранее ряд СМИ сообщил о том, что начальник отдела изъятия земельных участков для государственных нужд департамента городского имущества Москвы якобы предоставил работодателю поддельный сертификат о вакцинации от COVID-19 и в отношении него возбуждено дело об использовании поддельного документа.

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